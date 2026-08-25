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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कुरान में अल्लाह की...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना

'कुरान में अल्लाह की...', हिजाब पर HC के फैसले पर बोले मौलाना

मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि अगर 10 से 25 प्रतिशत महिलाएं या लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाए.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 25 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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प्रयागराज के एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान की निर्धारित यूनिफॉर्म में छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलाव करने का अधिकार नहीं मांग सकता. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आई है.

शिया मुस्लिम धर्मगुरु और लखनऊ के जाने-माने उलेमा मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड से किसी को इनकार नहीं है. हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है और छात्रों को उसका पालन करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्रा स्कार्फ के तौर पर हिजाब पहनने की अनुमति मांगती है तो उसे इसकी इजाजत दी जानी चाहिए.

इस्लाम में हिजाब जरूरी है- मौलाना सैफ अब्बास

मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि अगर 10 से 25 प्रतिशत महिलाएं या लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाए. उन्होंने हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है.

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कुरान में अल्लाह की ओर से हिजाब और पर्दे का हुक्म

वहीं मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हिजाब और पर्दा इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और इसको लेकर मुसलमानों में कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह की ओर से हिजाब और पर्दे का हुक्म दिया गया है. ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि स्कूलों में बड़ी बच्चियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न और अटूट हिस्सा है.

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी. छात्रा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म को लेकर संस्थान के अधिकार को प्राथमिकता दी. इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान की तय यूनिफॉर्म में छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलाव करने का अधिकार नहीं मांग सकता.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Maulana Saif Abbas HIjab
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