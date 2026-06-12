हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVehicle Safety: वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला! गाड़ियों के सेफ्टी रडार पर अब नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत

Vehicle Safety: वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला! गाड़ियों के सेफ्टी रडार पर अब नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत

Vehicle Safety: सरकार ने गाड़ियों में लगने वाले सेफ्टी रडार को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब इस रडार के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. जानिए नए नियम, इसके फायदे और आम लोगों पर इसका असर.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

सोचिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं. आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा देती है. आप कुछ समझ पाते उससे पहले आपकी गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा देती है और टक्कर टल जाती है. यह कमाल होता है गाड़ी में लगे एक छोटे से रडार का. यह रडार हर पल आसपास की गाड़ियों और चीजों पर नजर रखता है. अब सरकार ने इसी रडार को लेकर बड़ा फैसला किया है.

दूरसंचार विभाग ने 11 जून 2026 को नया नियम जारी किया है. अब गाड़ियों में लगने वाले इस रडार के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. पहले यह रडार वायरलेस उपकरण माना जाता था इसलिए इस पर लाइसेंस के नियम लागू होते थे. अब इसे गाड़ी में लगाना, रखना और बेचना सब लाइसेंस फ्री हो गया है. यह नियम कार, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटर और ट्रेन तक पर लागू होगा.

ये भी पढ़ें: TMC में बढ़ेगी बागी सांसदों की संख्या! जगदीश चंद्र बसुनिया का बड़ा दावा, ममता बनर्जी पर लगाए आरोप

यह रडार करता क्या है

नई गाड़ियों में जो स्मार्ट फीचर आते हैं वो सब इसी रडार से चलते हैं. जैसे टक्कर से पहले अलर्ट देना, खुद ब्रेक लगाना, पीछे से आ रही गाड़ी के बारे में बताना और हाईवे पर गाड़ी की स्पीड अपने आप कंट्रोल करना यानी यह रडार ड्राइवर की तीसरी आंख की तरह काम करता है.

सरकार ने यह फैसला क्यों किया

लाइसेंस की झंझट की वजह से कंपनियों के लिए ये फीचर भारत में लाना मुश्किल और महंगा था. इसी वजह से ये फीचर सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलते थे. सरकार चाहती है कि यह तकनीक आसानी से देश में आए और हर गाड़ी तक पहुंचे. इसलिए लाइसेंस की शर्त ही हटा दी गई.

आपको क्या फायदा होगा

अब कंपनियों के लिए ये सेफ्टी फीचर देना सस्ता हो जाएगा. उम्मीद है कि आने वाले समय में बजट कारों में भी ये फीचर मिलने लगेंगे. इससे सड़क हादसे कम होंगे क्योंकि गाड़ी खतरे को पहले ही भांपकर ड्राइवर को बचा लेगी.

कुछ शर्तें भी हैं

सरकार ने छूट के साथ कुछ शर्तें रखी हैं. रडार तय दायरे में ही काम करेगा. अगर इससे किसी दूसरे वायरलेस सिस्टम में रुकावट आई तो सरकार उसे हटाने या पावर कम करने को कह सकती है. कंपनियों को सरकारी पोर्टल पर अपने उपकरण की मंजूरी लेनी होगी.

ये भी पढ़ें: 'डिसमिस्ड.... यह याचिका सुनने लायक नहीं', मीनाक्षी नटराजन के मामले में पढ़ें SC का पूरा आदेश

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 12 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Vehicle India Auto ADAS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vehicle Safety: वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला! गाड़ियों के सेफ्टी रडार पर अब नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत
गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रडार के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस, सबके लिए छूट
इंडिया
जिस फाल्टा में ताल ठोक रहे थे TMC के 'पुष्पा', पुलिस ने वहीं हाफ पैट में कराई परेड, सामने आया वीडियो
जिस फाल्टा में ताल ठोक रहे थे TMC के 'पुष्पा', पुलिस ने वहीं हाफ पैट में कराई परेड, सामने आया वीडियो
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
इंडिया
Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के छलका दर्द, पढ़ें अपनों को खोने वाली दर्दनाक दास्तान
Advertisement

वीडियोज

China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
बिहार
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
विश्व
Explained: स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! बुढ़ापा या बढ़ता खर्च... नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
शिक्षा
NEET UG 2026 Re- Exam: NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
Home Tips
Washing White Clothes Tips : सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
ABP NEWS
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
ABP NEWS
मंदिर में पंडित ने Kangana को दी माला, उन्होने खुद पहन ली
मंदिर में पंडित ने Kangana को दी माला, उन्होने खुद पहन ली
ABP NEWS
साढ़े 5 घंटे की CID पूछताछ के बाद Abhishek Banerjee का कूल Attitude
साढ़े 5 घंटे की CID पूछताछ के बाद Abhishek Banerjee का कूल Attitude
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Embed widget