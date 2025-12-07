गोवा सिलेंडर ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, क्लब मालिक गिरफ्तार, अब तक 25 की मौत

गोवा के अरपोरा में स्थित एक नाइटक्लब में आग लगने की दर्दनाक घटना में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल हैं. घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

सीएम प्रमोद सावंत का बयान - मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

घटना के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'मैं अरपोरा में आग की घटना की स्थिति का नजदीक से जायजा ले रहा हूं, जिसमें 25 लोगों की जान गई और 6 लोग घायल हुए. सभी घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इस पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि कारणों और जिम्मेदारों की पहचान हो सके.' सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने जताया शोक, कहा- दिल दहला देने वाली घटना

गोवा कांग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हम अरपोरा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी आग से बेहद दुखी हैं. इस घटना में कई मासूम लोगों की जान चली गई. जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़ी है.

अग्निकांड में 25 लोगों की हुई मौत

गोवा पुलिस के मुताबिक, मृतकों में 4 पर्यटक, 14 क्लब कर्मचारी शामिल हैं. 7 अन्य लोगों की पहचान अभी बाकी है. घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रहे हैं और शुरुआती रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ली जानकारी, मुआवजे की घोषणा

इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम प्रमोद सावंत को कॉल कर पूरी जानकारी ली और घायलों की स्थिति पूछी. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मुआवजे का ऐलान किया गया है. पीएमओ के अनुसार मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये, घायल लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घटना के बाद नाइटलाइफ और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. जांच रिपोर्ट आने तक क्लब को सील कर दिया गया है.