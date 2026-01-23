Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में आज शुक्रवार (23 जनवरी) की सुबह ED ने लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की. ED की कार्रवाई में पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स का 42 शेल कंपनियों का एक जाल है. इन सभी कंपनियों में अवैध तरीक़े से लेन-देन होता था. ED की छापेमारी में पता चला है कि ये सभी कंपनियां दिल्ली के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं. इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर अवैध (काले) धन को सफेद किया जाता था.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान ईडी को कई अवैध लेन-देन का भी पता चला है. ED लूथरा ब्रदर्स के कई और सहयोगियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है. लूथरा ब्रदर्स के उत्तरी दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली जा रही है, जहां से शेल कंपनियों के ऑपरेट होने का संदेह है. वहीं, गोवा के उन ठिकानों और क्लब से जुड़े कार्यालयों को भी खंगाला जा रहा है, जहां से वित्तीय लेन-देन होता था.

दिल्ली और गोवा में 8-9 जगहों पर तलाशी

केंद्रीय जांच एजेंसी का फोकस उन दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जुटाना है, जो अवैध फंड के सोर्स का खुलासा कर सकें. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और गोवा में 8-9 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें आउट्रम लेन्स (किंग्सवे कैंप), तत्वम विला और गुरुग्राम की भी कई जगहें शामिल हैं.

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी के साथ ही गोवा में उस समय के सरपंच रहे रोशन रेडकर और पंचायत सेक्रेटरी रघुवीर बागकर के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इन दोनों पर गैर-कानूनी ट्रेड लाइसेंस और NOC जारी करने और उन्हें आसान बनाने समेत कई आरोप हैं.

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि गोवा नाइटक्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे. घटना के वक्त क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई बाहर निकल ही नहीं सके. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डेकोरेशन में इस्तेमाल किए गए अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ की वजह से आग फैल गई. हालांकि, जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी और उल्लंघन भी पाया गया.

ये भी पढ़ें

Bengal: ठंड लेकर आई बसंत पंचमी! कोलकाता का तापमान गिरा, जानें बंगाल में कैसा रहेगा मौसम का हाल