तेलंगाना के संगारेड्डी NH65 पर चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में नंदी कंदी गांव के पास 65वें राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई. ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए गाड़ी को साइड में लगा दिया.

इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों को टकराने से बचाया गया और बड़ा हादसा टल गया. घटना में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन आग की वजह से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने घटना से जुड़ी क्या जानकारी दी?

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के इंजन और बैटरी हिस्से में आग लगी हुई थी. सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीटिंग की आशंका है. ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया है.

उन्होंने कहा कि कार सामान्य गति से चल रही थी कि अचानक डैशबोर्ड से धुआं निकलने लगा. उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी को सड़क किनारे लगा दिया. पुलिस ने कार के मालिक का नाम और वाहन नंबर दर्ज कर लिया है.

हाईवे से ट्रैफिक किया डायवर्ट

पुलिस ने घटनास्थल पर ट्रैफिक को दोनों तरफ से डायवर्ट किया और क्रेन बुलाकर जली हुई कार को हटवाया. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है जो आग की असली वजह पता करेगी. सदाशिवपेट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत संज्ञान लिया है और आगे की जांच में जुट गई है. अधिकारी ने कहा कि NH-65 पर ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, इसलिए हमने ड्राइवरों को सतर्क रहने की अपील की है.

पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाले

नंदी कंदी इलाका हैदराबाद से सोलापुर जाने वाले वाहनों का मुख्य रूट है. यहां ट्रैफिक हमेशा भारी रहता है. पिछले कुछ महीनों में इसी हाईवे पर कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय लंबी दूरी की गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलती हैं जिससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. इस बार ड्राइवर की सूझबूझ ने कई जिंदगियां बचा लीं.

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं ताकि कोई और कारण सामने आए. कार के मालिक से पूछताछ जारी है. अगर कोई तकनीकी खामी पाई गई तो गाड़ी की सर्विसिंग एजेंसी पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है और परिवार को सूचना दे दी गई है.