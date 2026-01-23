Bengal: ठंड लेकर आई बसंत पंचमी! कोलकाता का तापमान गिरा, जानें बंगाल में कैसा रहेगा मौसम का हाल

West Bengal Weather: पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा की सुबह सर्दी का एहसास बढ़ गया. कोलकाता में तापमान एक डिग्री से ज्यादा गिर गया और सुबह हल्की से मध्यम धुंध देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक दिन बढ़ते ही सर्दी का असर कम होगा, लेकिन सुबह और शाम ठंड बनी रहेगी. उत्तर बंगाल में कुछ इलाकों में घने कोहरे और मध्यम धुंध का अनुमान है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य पाकिस्तान पर एक निम्न दबाव चक्रवाती परिसंचरण से बना है. इस निम्न दबाव के साथ एक अक्षीय रेखा उत्तर-पूर्वी अरब सागर तक जुड़ी हुई है. दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी असम में एक सक्रिय चक्रवात है. उत्तर-पूर्वी अरब सागर और आसपास के लक्षद्वीप में एक और चक्रवात है.

दक्षिण बंगाल का मौसम

शुक्रवार सुबह हल्की से मध्यम धुंध सभी जिलों में बिखरी हुई है. घने कोहरे की कोई चेतावनी नहीं है. कोलकाता सहित अन्य जिलों में सुबह धुंध की संभावना है. बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मध्यम धुंध या धुंध की संभावना अधिक रहेगी.

कोलकाता का मौसम

आज कोलकाता और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है. कल की तुलना में पारा एक डिग्री से भी ज्यादा गिर गया. पश्चिमी जिलों में तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस है. दिन में सर्दी का एहसास कम होगा. सुबह और शाम को सर्दी का एहसास बना रहेगा. आज न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री है. कल दिन का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री था. हवा में नमी की मात्रा सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 90 प्रतिशत है.

उत्तर बंगाल का मौसम

उत्तर बंगाल में कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी. लगभग सभी जिलों में मध्यम स्तर की धुंध की संभावना है. हालांकि, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानों तक हल्की से मध्यम धुंध बिखरी हुई है. अगले पांच दिनों तक उत्तर बंगाल के न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा. मौसम ऐसा ही रहेगा. दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस. उत्तर बंगाल के अन्य जिलों में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.