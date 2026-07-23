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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादेर रात जंतर मंतर पर हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि नाराज, बोलीं- 'बिना सबूत के...'

देर रात जंतर मंतर पर हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि नाराज, बोलीं- 'बिना सबूत के...'

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने छात्रों का समर्थन किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने छात्रों के समर्थन में बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के शांतिपूर्ण आंदोलन को दिल्ली में हुई हिंसा से जोड़ना गलत है और इससे छात्रों की छवि खराब होती है. 

'एक शिक्षिका होने के नाते यह बेहद दुखद है'

गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि एक शिक्षिका होने के नाते उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि मीडिया में छात्रों की छवि खराब की जा रही है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर दिल्ली के किसी अन्य हिस्से में हिंसा की खबरें हैं, तो बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें इस आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest Breaking News Abp News Gitanjali Angmo
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