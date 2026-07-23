देर रात जंतर मंतर पर हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि नाराज, बोलीं- 'बिना सबूत के...'
Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने छात्रों का समर्थन किया है.
Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने छात्रों के समर्थन में बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के शांतिपूर्ण आंदोलन को दिल्ली में हुई हिंसा से जोड़ना गलत है और इससे छात्रों की छवि खराब होती है.
As an educator, I find it deeply painful to watch the image of our students being tarnished on media.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 23, 2026
The students' protest is taking place peacefully at Jantar Mantar. If there are reports of violence elsewhere in Delhi, please do not rush to attribute them to this movement…
'एक शिक्षिका होने के नाते यह बेहद दुखद है'
गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि एक शिक्षिका होने के नाते उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि मीडिया में छात्रों की छवि खराब की जा रही है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर दिल्ली के किसी अन्य हिस्से में हिंसा की खबरें हैं, तो बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें इस आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए.