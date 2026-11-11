राहुल गांधी की US विजिट पर रार, भाजपा ने उठाया सवाल तो कांग्रेस ने दिया जवाब

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले है. इस पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फायरसाइड चैट के लिए आ रहे हैं. इस दौरान वे वैश्विक छात्र आंदोलन और वैश्विक राजनीति पर इसके असर के बारे में बात करेंगे. इसके बाद वे शिकागो आएंगे, जहां वे अंतरराष्ट्रीय मामलों और भू-राजनीति पर जाने-माने प्रोफेसर डॉ. पेप के साथ एक 'फायरसाइड चैट' करेंगे.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि हम इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेतृत्व के साथ नाश्ते पर एक बैठक भी करेंगे. वे 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी 18 नवंबर को शिकागो में मौजूद रहेंगे. ये उनके दौरे के महत्वपूर्ण बातें हैं.

सैम पित्रोदा का बीजेपी पर हमला

सैम पित्रोदा ने बीजेपी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि BJP कोई न कोई मुद्दा ले आते हैं. वे मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं. जैसे जॉर्ज सोरोस का मामला है. वे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलने गए थे. कुछ कहा नहीं जा सकता, वे कुछ भी कह सकते हैं. हमारे कार्यक्रम में केवल दो बैठक शामिल है. एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फायरसाइड चैट.

राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर क्यों हो रही है चर्चा?

राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी नेताओं ने उनके लगातार विदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की राजनीति के बजाय विदेश यात्राओं में अधिक समय दे रहे हैं. वहीं, कांग्रेस की ओर से इन दौरों को छात्रों, प्रवासी भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद का अवसर बताया जाता रहा है. पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान पर बोस्टन में चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी.