ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी की US विजिट पर रार, भाजपा ने उठाया सवाल तो कांग्रेस ने दिया जवाब

राहुल गांधी की US विजिट पर रार, भाजपा ने उठाया सवाल तो कांग्रेस ने दिया जवाब

राहुल गांधी 17 और 18 नवंबर को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे. सैम पित्रोदा के मुताबिक, वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फायरसाइड चैट करेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले है.  इस पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फायरसाइड चैट के लिए आ रहे हैं. इस दौरान वे वैश्विक छात्र आंदोलन और वैश्विक राजनीति पर इसके असर के बारे में बात करेंगे. इसके बाद वे शिकागो आएंगे, जहां वे अंतरराष्ट्रीय मामलों और भू-राजनीति पर जाने-माने प्रोफेसर डॉ. पेप के साथ एक 'फायरसाइड चैट' करेंगे.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि हम इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेतृत्व के साथ नाश्ते पर एक बैठक भी करेंगे. वे 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी 18 नवंबर को शिकागो में मौजूद रहेंगे. ये उनके दौरे के महत्वपूर्ण बातें हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Explained: चावड़ी बाजार हादसा और बड़ा सवाल, दिल्ली की पुरानी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं?
Explained: चावड़ी बाजार हादसा और बड़ा सवाल, दिल्ली की पुरानी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं?
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
इंडिया
असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, रेल हादसे में कई यात्री घायल
असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, रेल हादसे में कई यात्री घायल
इंडिया
संजय गांधी के निधन के बाद राहुल का क्या था पहला रिएक्शन, सोनिया गांधी की बुक में खुलासा
संजय गांधी के निधन के बाद राहुल का क्या था पहला रिएक्शन, सोनिया गांधी की बुक में खुलासा

सैम पित्रोदा का बीजेपी पर हमला

सैम पित्रोदा ने बीजेपी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि BJP कोई न कोई मुद्दा ले आते हैं. वे मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं. जैसे जॉर्ज सोरोस का मामला है. वे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलने गए थे. कुछ कहा नहीं जा सकता, वे कुछ भी कह सकते हैं. हमारे कार्यक्रम में केवल दो बैठक शामिल है. एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फायरसाइड चैट.

राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर क्यों हो रही है चर्चा?

राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी नेताओं ने उनके लगातार विदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की राजनीति के बजाय विदेश यात्राओं में अधिक समय दे रहे हैं.  वहीं, कांग्रेस की ओर से इन दौरों को छात्रों, प्रवासी भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद का अवसर बताया जाता रहा है. पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान पर बोस्टन में चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 11 Nov 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
US Sam Pitroda RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: चावड़ी बाजार हादसा और बड़ा सवाल, दिल्ली की पुरानी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं?
Explained: चावड़ी बाजार हादसा और बड़ा सवाल, दिल्ली की पुरानी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं?
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
इंडिया
असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, रेल हादसे में कई यात्री घायल
असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, रेल हादसे में कई यात्री घायल
इंडिया
संजय गांधी के निधन के बाद राहुल का क्या था पहला रिएक्शन, सोनिया गांधी की बुक में खुलासा
संजय गांधी के निधन के बाद राहुल का क्या था पहला रिएक्शन, सोनिया गांधी की बुक में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
प्रतिबंधों की वजह से टूटा ईरान? मार्को रुबियो का दावा, 'एक्शन की जरूरत नहीं'
प्रतिबंधों की वजह से टूटा ईरान? मार्को रुबियो का दावा, 'एक्शन की जरूरत नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
BJP में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद के भतीजे अरविंद चौधरी, कुर्मी वोटों पर नजर
क्रिकेट
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
ट्रेंडिंग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget