तेलंगाना में पारा गिरने से बढ़ी कंपकंपी, IMD का अलर्ट, भीषण ठंड-कोहरे की चेतावनी

तेलंगाना में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और भी नीचे जा सकता है. रात भर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में इस मौसम का सबसे कम तापमान देखा गया.

हैदराबाद भी बर्फीली हवाओं की चपेट में आ गया है. अचानक आई इस ठंड के कारण लोग कंबल और गर्म कपड़ों की तलाश में जुट गए हैं. सुबह टहलने निकलने वालों और काम पर जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों से आ रही उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है.

कहां-कहां और लुढ़केगा पारा

संगारेड्डी, मेडक, कुमुराम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर भूपालपल्ली, निर्मल और वनपर्थी जैसे जिलों में तापमान में भारी गिरावट की आशंका है, जबकि अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड बनी रहेगी. आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं और फिलहाल इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.

घने कोहरे का अनुमान

ठंड के साथ-साथ सुबह के समय घने कोहरे का भी अनुमान है, जिससे वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों ने ड्राइवरों को बहुत सावधानी बरतने, गाड़ी की गति कम रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि हाईवे और शहर की सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो सकती है. कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण लोगों की सुबह की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है. कई इलाकों में तो सूरज निकलने के बाद ही सामान्य गतिविधियां शुरू हो पा रही हैं.

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जिन पर ठंड का असर जल्दी हो सकता है. लोगों को गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है और जिन्हें सांस संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. तापमान में और गिरावट की संभावना को देखते हुए, तेलंगाना में समय से पहले ही भीषण ठंड का दौर शुरू हो गया है. प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जबकि राज्य इस अचानक आई कड़ाके की ठंड के अनुकूल ढलने की कोशिश कर रहा है.

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