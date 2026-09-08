BAPS-एफिल टावर विवाद पर अभिजीत दीपके बोले- 'पिछड़ी सोच वाले पुरुष...'

पेरिस के मशहूर एफिल टावर से जुड़े विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है. यह विवाद एक हिंदू धार्मिक समूह के निजी दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को कुछ जगहों से हटाए जाने के आरोपों के बाद सामने आया था. घटना के विरोध में एफिल टावर के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था, जिसके कारण टावर को बंद करना पड़ा. बाद में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई और मंगलवार को एफिल टावर दोबारा खोल दिया गया.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जो पुरुष धर्म या आस्था का सहारा लेकर महिलाओं की निगरानी करते हैं, उनके पहनावे या व्यवहार को लेकर नियम तय करते हैं और उनकी आजादी सीमित करने की कोशिश करते हैं, वे धर्म और देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं.

Do not let REGRESSIVE MEN become the custodians of religion.



Men who use faith to police women, dictate morality and deny others their freedom will bring nothing but shame to both religion and the country. https://t.co/VIDOwj1b3D — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 8, 2026

महिला कर्मचारियों को लेकर क्या हुआ था?

यह मामला हिंदू आध्यात्मिक संगठन बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से जुड़ा है. कर्मचारियों के मुताबिक, दौरे के दौरान कुछ महिला कर्मचारियों को अपने काम की जगह से हटने के लिए कहा गया. कुछ स्थानों पर उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को लगाया गया, जबकि अन्य महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी के दौरान कुछ रास्तों या इलाकों से नहीं गुजरने के निर्देश दिए गए. CGT यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी. उनका कहना था कि कर्मचारियों को उनके लिंग के आधार पर अलग करना कार्यस्थल पर समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. इसी नाराजगी के बाद कर्मचारियों ने विरोध शुरू किया और सोमवार को एफिल टावर बंद करना पड़ा.

Nous comprenons les préoccupations exprimées et les prenons très au sérieux.



Compte tenu de la taille de notre délégation, la visite a été organisée en coordination avec les équipes de la tour Eiffel, au début des horaires habituels d’ouverture, afin de limiter autant que… pic.twitter.com/gyiwzmh6Jv — BAPS Mandir Swaminarayan Hindou de Paris (@BAPSParis) September 7, 2026

टावर चलाने वाली कंपनी ने मानी गलती

एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी SETE ने माना कि हिंदू प्रतिनिधिमंडल की ओर से महिलाओं के साथ बातचीत को सीमित रखने का अनुरोध किया गया था. कंपनी ने कहा कि इस तरह की शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह SETE के मूल्यों और महिला-पुरुष समानता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. कंपनी ने मामले की जांच कर आगे जरूरी कदम उठाने की बात कही है. SETE के अध्यक्ष एरियल वील ने भी कहा कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इसके आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. पेरिस प्रशासन ने भी मामले की जांच की बात कही है.

BAPS ने क्या कहा?

BAPS ने महिला कर्मचारियों को एफिल टावर में प्रवेश से रोकने की बात से इनकार किया है. संगठन ने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को टावर में जाने से नहीं रोका गया था. हालांकि, संगठन ने इस घटना से किसी को हुई परेशानी या असुविधा के लिए माफी मांगी है. यह दौरा पेरिस के पास BAPS के एक बड़े मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान हुआ था. उसी समय संगठन की ओर से सीन नदी पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था.