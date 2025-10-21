हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट

Francesca Orsini: सरकारी सूत्रों के मुताबिक वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण फ्रांसेस्का ऑर्सिनी को मार्च 2025 से ब्लैकलिस्ट में डाला गया है. उन्हें डिपोर्ट करने पर विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी को सोमवार (20 अक्तूबर 2025) रात भारत में आने से रोक दिया गया. उनके पास पांच साल का वैध ई-वीजा था इसके बावजूद उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं करने दिया गया. सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि फ्रांसेस्का ऑर्सिनी टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थीं, लेकिन उन्होंने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया.

ब्लैक लिस्टेड हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी: सूत्र

सरकारी सूत्रों के मुताबिक वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण फ्रांसेस्का ऑर्सिनी को मार्च 2025 से ब्लैकलिस्ट में डाला गया है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

टीएमसी का केंद्र सरकार पर निशाना

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को दुखद और चौंकाने वाला बताया. उन्होंने लिखा, फ्रांसेस्का ऑर्सिनी दक्षिण एशियाई साहित्य और हिंदी की स्कॉलर हैं. वैध वीजा के वाबजूद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है. संकीर्ण सोच और पिछड़ी सोच वाली नरेंद्र मोदी सरकार उस खुले विचारों वाली उत्कृष्टता को नष्ट कर रही है जिसका भारत हमेशा से समर्थन करता रहा है.

JNU से पढ़ाई कर चुकी हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी

फ्रांसेस्का ऑर्सिनी लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) में हिंदी की जानी-मानी स्कॉलर और प्रोफेसर हैं. उन्होंने इटली के वेनिस यूनिवर्सिटी से हिंदी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की.

फ्रांसेस्का ऑर्सिनी ने लंदन के SOAS से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. फिलहाल वह वहीं संस्कृति और भाषाविज्ञान के स्कूल में हिंदी और दक्षिण एशियाई साहित्य की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. फ्रांसेस्का ऑर्सिनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनके डिपोर्ट होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 21 Oct 2025 10:23 PM (IST)
London DELHI Francesca Orsini
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
टीटीपी का दावा - दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों को मारा
बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर BJP...'
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
कोरियन एक्टर की दुल्हन बनेंगी नोरा फतेही? ली मिन संग वायरल हुई हल्दी की तस्वीरें, यूजर्स में मची खलबली
26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था देश का संविधान, रोचक है इसके पीछे की कहानी
फेफड़े खा जाएगी ये बीमारी! इन घरेलू नुस्खों से कोसों दूर रहेगा निमोनिया
नहीं क्लियर हुआ UPSC इंटरव्यू तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं सरकारी नौकरी
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
