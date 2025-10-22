ओडिशा के बेरहामपुर के पूर्व विधायक और बीजू जनता दल (BJD) के गंजाम जिला अध्यक्ष बिक्रम पांडा को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और वकील पीताबश पांडा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. ओडिशा पुलिस ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को बिक्रम पांडा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वहीं, बीजद नेता की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

दरअसल, यह घटना इस महीने की शुरुआत में 6 अक्टूबर की देर रात को घटी, जब दो बाइक सवार हमलावरों ने पीताबश की उनके बेरहामपुर स्थित आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी. पीताबश ओडिशा के बार काउंसिल के सदस्य थे. उनकी हत्या के बाद पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच आक्रोश फैल गया है.

आपराधिक साजिश के आरोप में बिक्रम की हुई गिरफ्तारी

ओडिशा पुलिस ने इस हत्या के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि बिक्रम पांडा को मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) की देर रात उसके गजपतिनगर स्थित आवास से आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बिक्रम पांडा के साथ-साथ पुलिस ने बेरहामपुर के पूर्व मेयर शिबा शंकर दास, एक पूर्व कॉरपोरेट और 9 अन्य लोगों ने इस मामले में गिरफ्तार किया है. जिसके बाद सभी आरोपियों को बेरहामपुर की लोकल कोर्ट में पेश किया गया.

हत्या में शामिल चार आरोपी अभी भी फरार

इस हत्या के चार आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनमें पीताबश पर हमला करने वाले हमलावर भी शामिल हैं. पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे निजी दुश्मनी, राजनीतिक महत्वकांक्षा और व्यापार से जुड़े विवाद जैसी वजहें हैं. जांच में पैसों के लेनदेन से जुड़ा एक मामले का भी जिक्र किया गया है, जो पूर्व विधायक और मृतक के बीच हुआ था. वहीं, पुलिस ने इस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को गंजाम-पुरी सीमा के पास समुद्र के किनारे से बरामद कर लिया है.

आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे- मुख्यमंत्री

भाजपा नेता पीताबश पांडा की हत्या का मामला ओडिशा की भाजपा सरकार के लिए भी एक चुनौती बन गया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांग की है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए और एक तय समयसीमा के भीतर इसकी जांच पूरी हो. मामले को लेकर राज्यभर के वकील हड़ताल पर हैं. जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को ऐसी सजा दिलाएंगे, जो अपराधियों के लिए एक उदाहरण होगा.

यह भी पढे़ंः जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना