पंजाब में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ

Punjab Health Scheme: पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को सेहत से जुड़ी बड़ी राहत देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का फ्री और कैशलेस इलाज मिलेगा.

सरकार का दावा है कि इससे करीब तीन करोड़ नागरिक को सीधा फायदा मिलेगा.यह फैसला राज्य में हेल्थ सेफ्टी की डायरेक्शन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. पहले जहां इलाज की सीमा 5 लाख रुपये थी. अब उसे दोगुना कर दिया गया है. किन लोगों को मिलेगा इस योजना में लाभ और कौनसी बीमारियां होंगी कवर जान लीजिए पूरी खबर.

किन इलाजों पर मिलेगा 10 लाख रुपये तक कवर?

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब और न्यू चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी. इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, बड़ी सर्जरी, आईसीयू और क्रिटिकल केयर शामिल होगी. इसके अलावा जांच, दवाइयां, भर्ती से पहले और भर्ती के बाद के खर्च भी इसी कवर में आएंगे. पूरी प्रोसेस कैशलेस और पेपरलेस होगी.

यानी मरीज को इलाज के वक्त जेब से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अस्पताल में पहचान और सत्यापन के बाद इलाज शुरू हो सकेगा. सरकार का मकसद है कि किसी भी परिवार को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज न टालना पड़े. इस व्यवस्था से मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ने वाला आर्थिक और मानसिक दबाव काफी हद तक कम होगा.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री सेहत योजना का फायदा गांव और शहर, दोनों इलाकों के लोगों को मिलेगा. यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत बनेगी, जो महंगे इलाज के डर से बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं. अब इलाज को लेकर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. पहले जहां एक परिवार को 5 लाख रुपये तक की सुविधा मिलती थी.अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है.

इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी उठा सकेंगे. वह भी बिना किसी इनकम लिमिट के. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अस्पतालों की लिस्ट, इलाज की स्थिति और शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी.

