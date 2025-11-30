हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे कानून से ऊपर नहीं', सोनिया-राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो क्या बोले रामदास अठावले?

'वे कानून से ऊपर नहीं', सोनिया-राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो क्या बोले रामदास अठावले?

National Herald Case: दानिश आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी कई तरह से भ्रष्टाचार की पहचान है. 2004 से 2014 तक, अपने राज में पार्टी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के नए आयाम बनाए.

By : आईएएनएस | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. सत्तापक्ष के नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी-वाड्रा परिवार एक भ्रष्ट परिवार है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'वे कानून से ऊपर नहीं हैं. अगर आरोप हैं, तो एजेंसियां ​​उसी हिसाब से अपनी जांच करेंगी.'

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस मामले पर कहा, 'नई एफआईआर दस्तावेजों और सबूतों के गहन अध्ययन के बाद दर्ज की गई है. कार्रवाई किसी भी तरह बदले की भावना से नहीं हुई. अदालत स्वतंत्र और निष्पक्ष है. जब प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं, तब एफआईआर के लिए कहा जाता है. एफआईआर में साक्ष्य लगने के बाद कोर्ट उसको स्वीकार करता है.'

बीजेपी प्रवक्ता ने भी साधा निशाना
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि इस केस में नई एफआईआर से यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टया केस जनभावना और तथ्यों के अनुसार जनता के सामने आया है.' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी-वाड्रा परिवार एक भ्रष्ट परिवार है.

आरपी सिंह ने कहा, 'जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोई केस फाइल करता है, तो उसका फॉलो-अप आम तौर पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) मानक प्रक्रिया के तहत करता है. यह 2013 का केस है, जिस पर ईडी फॉलो-अप कर रहा था. अब, चूंकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए ईओडब्ल्यू ने एक्शन शुरू कर दिया है. दो हजार रुपए की कंपनी को हथिया लेने और फिर उसमें घोटाला करने के कारण ही नई एफआईआर हुई है.'

दानिश आजाद अंसारी ने भी दी प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी कई तरह से भ्रष्टाचार की पहचान है. 2004 से 2014 तक, अपने राज में पार्टी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के नए आयाम बनाए. दानिश अंसारी ने कहा, 'लोगों ने उन्हें सेवा के लिए चुना था, लेकिन इसके बजाय वे सत्ता में रहते हुए निजी फायदे में लगे रहे. उन दस सालों में, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए.'

Published at : 30 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Rahul Gandhi RAMDAS ATHAWALE BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
टेलीविजन
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Winter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
ट्रेंडिंग
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद- यूजर्स परेशान
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget