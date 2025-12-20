हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापिता के नाम थी करोड़ों की बीमा पॉलिसी, बेटों ने रची मर्डर की खौफनाक साजिश, जानें पूरा मामला

पिता के नाम थी करोड़ों की बीमा पॉलिसी, बेटों ने रची मर्डर की खौफनाक साजिश, जानें पूरा मामला

तमिलनाडु पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों बेटों सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस को इस मामले में पुख्ता सबूत भी मिले हैं.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Dec 2025 11:33 PM (IST)
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिला से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बीमा की रकम हड़पने के लिए बेटों ने अपने ही पिता की सांप से कटवाकर हत्या कर दी. मामला जिले के पोथत्तुरपेट क्षेत्र का है. यहां नल्लथिनिरकुलम स्ट्रीट के रहने वाले 56 साल के गणेशन, जो एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे, की 22 अक्टूबर की सुबह घर पर सोते समय सांप के डसने से मौत हो गई थी. घटना की सूचना उनके बेटे ने पोथत्तुरपेट पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

ऐसे हुआ शक, खुल गए सारे राज

जांच के दौरान परिजनों ने गणेशन के नाम पर ली गई करीब तीन करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसियों का क्लेम किया. हालांकि, परिवार के अलग-अलग सदस्यों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर इंश्योरेंस कंपनी को शक हुआ. इसके बाद कंपनी ने नॉर्दर्न जोन के आईजी असरा गर्ग से शिकायत दर्ज कराई. 

मृतक के नाम कई महंगी बीमा पॉलिसी थीं

6 दिसंबर को गठित विशेष जांच टीम ने जब मामले की गहराई से पड़ताल की, तो पूरी साजिश बेनकाब हो गई. पुलिस जांच में सामने आया कि गणेशन के नाम पर कई महंगी बीमा पॉलिसियां थीं. इन्हीं पॉलिसियों की रकम पाने के लिए उनके बेटों मोहनराज और हरिहरन ने अपने साथियों बालाजी (28), प्रशांत (35), नवीन कुमार (28) और दिनकरन (28) के साथ मिलकर यह खौफनाक योजना रची. जांच में यह भी सामने आया कि गणेशन की मौत से एक सप्ताह पहले उन्हें कोबरा सांप ने काटा था. उस वक्त पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई थी.

दोबारा सांप ने काटा, परिजनों ने की इलाज में लापरवाही

एक सप्ताह बाद जब उन्हें दोबारा सांप ने काटा, तो परिवार वालों ने इलाज में जानबूझकर देरी की, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस को संदेह तब और पुख्ता हुआ जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच में सामने आया कि बेटों ने दोस्तों के जरिए सांप का इंतजाम किया था. इसी साजिश के तहत पिता को दो बार सांप से कटवाया गया, ताकि मौत के बाद बीमा की रकम हासिल की जा सके.

फिलहाल पुलिस ने दोनों बेटों सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

Published at : 20 Dec 2025 11:19 PM (IST)
