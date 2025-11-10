फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्‍फोटक, गोला बारूद और दो राइफल मिलने के बाद एक अन्य घर से 2500 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया. फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार (10 नवंबर 2025) की सुबह से यहां छापेमारी कर रही है. इतना विस्‍फोटक बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है. जॉइंट ऑपरेशन में एंटी-टेरर मॉड्यूल के डॉ. मुजम्मिल शकील समेत कई संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है.

फरीदाबाद के एक और घर में मिला 2563 किलो विस्फोटक

सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में जिस दूसरे घर से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है उसे डॉ. मुजम्मिल शकील ने ही किराए पर लिया था. यह दूसरा घर धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में है. पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील अल फला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और यूजीसी से मान्यता प्राप्त है.

आतंकी संगठन जैश के मॉड्यूल का पर्दाफाश

फरीदाबाद के कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है, जो श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था. पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान उसके कमरे से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक, जिसके अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है, एक कैरम कॉक राइफल, दो स्वचालित पिस्तौल, 84 कारतूस, पांच लीटर रसायन, बैटरी सहित 20 टाइमर और 14 बैग बरामद किए गए.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुजम्मिल के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से गहरे संबंध हैं. पुलिस के पास इस बात के पक्के सबूत हैं. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फरीदाबाद से एक स्विफ्ट कार बरामद की है. ये कार अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही एक लेडी डॉक्टर की बताई जा रही है, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है

पुलिस ने कहा, "इससे पहले इस मॉड्यूल के एक अन्य सदस्य को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था और जल्द ही अन्य सदस्यों के पकड़े जाने की उम्मीद है." पुलिस के मुताबिक, मुजम्मिल ने करीब 15 दिन पहले ही ये अमोनियम नाइट्रेट मंगवाया था. इसे उसने 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में छुपा रखा था ताकि किसी को शक न हो. पुलिस को उसी कमरे से 20 टाइमर और 20 बैटरी भी मिली हैं, जो बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं. इससे साफ लग रहा है कि मुजम्मिल कुछ बड़ा करने की तैयारी में था.

इन सात आरोपियों की गिरफ्तारी

मौलवी इरफान अहमद (मस्जिद के इमाम), निवासी शोपियां

जमीर अहमद आहंगर (मुतलाशा), निवासी वाकुरा, गंदेरबल

डॉ. मुजम्मिल अहमद गनाई (मुसैब), निवासी कोईल, पुलवामा

मकसूद अहमद डार (शाहिद), निवासी नॉवगाम, श्रीनगर

अरिफ निसार डार (साहिल), निवासी नॉवगाम, श्रीनगर

यासिर-उल-आशरफ, निवासी नॉवगाम, श्रीनगर

डॉ. आदिल, निवासी वानपोरा, कुलगाम

