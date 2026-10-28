भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत आने वाले केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के वैज्ञानिकों ने कृषि और पोषण के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व खोज की है. भारत में अब पारंपरिक पीले और भूरे आलू के साथ-साथ एक बेहद आकर्षक और पोषक तत्वों से भरपूर 'बैंगनी आलू' की व्यावसायिक खेती का रास्ता साफ हो गया है. सीपीआरआई द्वारा विकसित इस विशेष किस्म का नाम 'कुफरी जामुनिया' रखा गया है.

यह अनोखी फसल केवल अपनी रंगत के कारण ही चर्चा में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक और स्वास्थ्यगत उद्देश्य छिपा हुआ है 'छिपी हुई भूख' या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से मुकाबला करना. आइए विस्तार से जानते हैं कि यह बैंगनी आलू कहां से आया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और यह कुपोषण के खिलाफ जंग में कितना कारगर साबित हो सकता है.

कहां से आया यह 'बैंगनी आलू'?

यदि इसके मूल इतिहास की बात करें, तो बैंगनी रंग के आलू मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडियन क्षेत्र (विशेषकर पेरू और बोलीविया) के माने जाते हैं, जहां इन्हें सदियों से पारंपरिक रूप से उगाया जाता रहा है. हालांकि, वे किस्में भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, दिन की लंबाई और मिट्टी के अनुकूल नहीं थीं.

भारतीय वैज्ञानिकों ने देश की भौगोलिक परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनका देसी और उन्नत संस्करण तैयार किया है. CPRI के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक विदेशी प्रजातियों को भारतीय जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए वर्षों तक ब्रीडिंग और रिसर्च की. परिणामस्वरुप 'कुफरी जामुनिया' और 'कुफरी नीलिमा' जैसी उन्नत किस्में विकसित की गईं, जो अब उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती हैं.

क्या है 'छिपी हुई भूख' और यह क्यों खतरनाक है?

'छिपी हुई भूख' कुपोषण का वह रूप है जिसमें व्यक्ति को पेट भरने के लिए पर्याप्त कैलोरी या भोजन तो मिल जाता है, लेकिन उसके शरीर को विकास और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स (खनिज) और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते.

यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब किसी आबादी का मुख्य आहार किसी एक ऐसी फसल पर आधारित हो जिसमें ऊर्जा तो हो लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो.

भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां आलू हर घर की रसोई का राजा है और लगभग हर दिन खाया जाता है, 'छिपी हुई भूख' एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है. बच्चे और महिलाएं इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जिससे एनीमिया (खून की कमी), रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना और शारीरिक विकास रुकने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.

भारत में स्थिति

भारत में बाल पोषण और 'छिपी हुई भूख' की स्थिति को हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है.

कुपोषण के प्रमुख आंकड़े

- 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर घटकर 29.3% हो गई है, जो NFHS-5 में 35.5% थी.

- 5 साल से कम उम्र के लगभग 19% बच्चे वेस्टिंग (अत्यधिक दुबलेपन) का शिकार हैं.

-5 साल से कम उम्र के 31.8% बच्चे अपनी उम्र के अनुपात में कम वजन के हैं.

आहार की गुणवत्ता की चुनौती

आंकड़ों के अनुसार, 6 से 23 महीने की उम्र के केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त और संतुलित आहार मिल पाता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल भोजन या कैलोरी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजन में विविधता और जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी है.

'छिपी हुई भूख' का संकट

भारत में बड़ी संख्या में लोग कैलोरी तो पूरी ले लेते हैं, लेकिन उनके आहार में आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन और विटामिन (A, D, B12) जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहती है. भोजन में केवल पेट भरने वाले अनाजों (जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट) का अधिक इस्तेमाल और हरी सब्जियों, फलों व प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी इस संकट को और गहरा बनाती है.

कैसे लड़ेगा बैंगनी आलू 'हिडन हंगर' से?

'कुफरी जामुनिया' (बैंगनी आलू) को एक बायोफोर्टिफाइड फसल के रूप में तैयार किया गया है, यानी इसमें प्राकृतिक रूप से ही पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया गया है. सामान्य सफेद या पीले आलू की तुलना में इसमें निम्नलिखित असाधारण गुण पाए जाते हैं

एंथोसायनिन (Anthocyanin) का पावरहाउस: इस आलू का गहरा बैंगनी रंग इसमें मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट 'एंथोसायनिन' के कारण होता है. एंथोसायनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, उम्र बढ़ने के असर को धीमा करता है और कैंसर और हृदय रोगों के खतरे को कम करता है.

विटामिन सी और आयरन की प्रचुरता: इसमें सामान्य आलू की तुलना में कई गुना अधिक मात्रा में विटामिन सी, आयरन और जिंक पाया जाता है. यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

आसानी से पोषण की आपूर्ति: चूंकि आलू भारत के हर वर्ग की थाली में शामिल है, इसलिए लोगों को अपनी खान-पान की पारंपरिक आदतें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. वे रोजमर्रा के आलू के सेवन से ही अतिरिक्त पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं.

किसानों और बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं?

यह बैंगनी आलू सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है. सामान्य आलू की तुलना में मंडियों और ऑर्गेनिक स्टोर्स में बैंगनी आलू की मांग और कीमत काफी अच्छी मिलती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है.

आजकल चिप्स, बेकरी उत्पादों, नूडल्स, रंगीन फ्लेक्स और प्राकृतिक फूड कलरिंग में एंथोसायनिन युक्त उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. फूड इंडस्ट्री इस अनोखे आलू को हाथों-हाथ ले रही है.

इसकी खेती का तरीका बिल्कुल सामान्य आलू की तरह ही है, जिससे किसानों को इसे अपनाने में किसी अतिरिक्त तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती.

भारत का यह नया 'बैंगनी आलू' (कुफरी जामुनिया) कृषि विज्ञान और जन-स्वास्थ्य के बीच के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है. जिस देश में आलू हर थाली की बुनियादी जरूरत हो, वहां यदि आलू खुद पोषण का खजाना बन जाए, तो यह 'छिपी हुई भूख' के खिलाफ चल रही राष्ट्रीय लड़ाई में एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. यह न सिर्फ कुपोषण के अंधेरे को दूर करने की क्षमता रखता है, बल्कि किसानों के खेतों में समृद्धि का एक नया रंग भी घोल रहा है.