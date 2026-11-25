चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SSR) के दौरान मतदाता सूची में संभावित गलतियों को सुधारने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. बुधवार ( 25 नवंबर) को जारी पत्र में आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम, जन्मतिथि, संबंधियों के नाम, मोबाइल नंबर और फोटो सहित अन्य विवरणों की जांच के निर्देश दिए हैं. गलतियां मिलने पर बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. जरूरत पड़ने पर उनसे हस्ताक्षरित फॉर्म-8 लिया जाएगा.

आयोग ने साफ किया है कि बिना फॉर्म-8 और निर्धारित प्रक्रिया के कोई संशोधन नहीं होगा. ऑटोमैटिक पहचान के आधार पर बदलाव नहीं किए जाएंगे. पूरी प्रक्रिया ECINet के माध्यम से होगी. इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी, 2027 को पात्रता की तारीख निर्धारित की गई है. इस पहल का मकसद आगामी चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता तय करना है.

EC ने दिए ये निर्देश

25 नवंबर को जारी निर्देश में आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात सहित कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मौजूदा मतदाता विवरणों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जुटाए गए आंकड़ों से तुलना करने को कहा है.

आयोग के मुताबिक, मतदाताओं के नाम, संबंध संबंधी जानकारी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और तस्वीरों सहित अन्य जानकारियों का पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जुटाए गए डेटा से मिलान किया जाएगा. इस दौरान सामने आने वाली विसंगतियों और अंतर को चिह्नित कर उनका फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जरूरी सुधार किए जाएंगे.

EC ने साफ किया है कि चिह्नित सभी एंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. BLO को पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान संबंधित मतदाताओं के घर जाकर उनके विवरणों का सत्यापन करने और जहां सुधार की जरूरत हो, वहां विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म-8 आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद इन आवेदनों की जांच और निपटारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे.

चुनाव आयोग का पारदर्शिता पर जोर

पारदर्शिता और सटीकता पर जोर देते हुए आयोग ने कहा है कि केवल स्वचालित पहचान प्रणाली के आधार पर मतदाता विवरण में कोई सुधार नहीं किया जाएगा. मतदाताओं के जनसांख्यिकीय विवरण में बदलाव से जुड़ी इस प्रक्रिया में प्रत्येक सुधार के लिए हस्ताक्षरित फॉर्म-8 आवेदन जरूरी होगा और निर्धारित सत्यापन के बाद सक्षम अधिकारी की मंजूरी से ही बदलाव किया जाएगा.