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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 

Explained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 

भी तक दुनिया भर में ज्यादातर लोग अमेरिका के GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) पर निर्भर हैं. लेकिन NavIC भारत का अपना स्वतंत्र "देशी जीपीएस" है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 30 Oct 2026 09:57 AM (IST)
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है. आज इसरो NVS-03 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च करेगा. इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए GSLV-F18 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा. यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा.

यह मिशन भारत के खुद के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) को और अधिक शक्तिशाली, सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

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इस मिशन की खास बातें और तकनीकी खासियतें

दूसरी पीढ़ी का तीसरा उपग्रह: यह नया सैटेलाइट भारत की दूसरी पीढ़ी की नेविगेशन श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है. इससे पहले मई 2023 में NVS-01 सफलतापूल्र्वक लॉन्च किया गया था. ISRO की योजना ऐसे पांच आधुनिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की है.

स्वदेशी परमाणु घड़ी: इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्वदेशी परमाणु घड़ी के साथ-साथ अन्य आधुनिक घड़ियां भी लगाई गई हैं. अंतरिक्ष में नेविगेशन या लोकेशन सटीक बताने के लिए समय की सटीकता का होना सबसे जरूरी होता है. यह घड़ी समय का बिलकुल सटीक हिसाब रखती है, जिससे लोकेशन की सटीकता और बढ़ जाती है.

नया 'L1 सिग्नल' और बेहतर कवरेज: पुराने सैटेलाइट्स में मुख्य रूप से L5 और S सिग्नल मिलते थे, लेकिन NVS-03 में एक नया L1 नेविगेशन सिग्नल भी जोड़ा गया है. L1 सिग्नल वही सिग्नल है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आम जनता के स्मार्टफोन, गाड़ियों के जीपीएस और रोजमर्रा के नेविगेशन उपकरणों में किया जाता है. इसके जुड़ने से आम नागरिकों को अपने फोन और उपकरणों में और भी ज्यादा सटीक लोकेशन मिलने लगेगी.

दायरा और सटीकता: यह उन्नत प्रणाली न केवल भारत के भूभाग बल्कि देश की सीमाओं से करीब 1,500 किलोमीटर के दायरे तक के क्षेत्र में बेहतरीन और सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करेगी.

यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 

जीपीएस (GPS) पर विदेशी निर्भरता कम करना: अभी तक दुनिया भर में ज्यादातर लोग अमेरिका के GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) पर निर्भर हैं. लेकिन NavIC भारत का अपना स्वतंत्र "देशी जीपीएस" है. इसका मतलब है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, रक्षा बलों, परिवहन और आपातकालीन सेवाओं को विदेशी नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. युद्ध या संकट के समय यह हमारी खुद की सुरक्षित प्रणाली देश के काम आएगी.

सटीक पोजिशनिंग और नेविगेशन: इस सैटेलाइट के आ जाने से मोबाइल मैपिंग, गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग, ड्रोन संचालन, समुद्री नौवहन, मौसम की सटीक जानकारी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

आत्मनिर्भर भारत की मिसाल: इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक (जैसे परमाणु घड़ी) का स्वदेशी होना यह साबित करता है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जिनके पास अपनी खुद की स्वतंत्र सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है.

संक्षेप में कहें तो, NVS-03 का लॉन्च होना भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर होगा. यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक के स्मार्टफोन से लेकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा तक को और अधिक स्मार्ट, सटीक और सुरक्षित बनाने वाला एक मजबूत तकनीकी कवच है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 30 Oct 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Sriharikota Explainer ISRO
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