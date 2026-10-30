Explained: ‘जल्दी इलाका खाली करो’, भूटान में फटी झील, असम-बंगाल में मचा हड़कंप, कितना बड़ा खतरा?

हाल के दिनों में पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है. भूटान की पहाड़ियों में एक हिमनद झील के फटने या उसमें अचानक अत्यधिक जलस्तर बढ़ने की खबर ने भारत के निचले इलाकों में प्रशासन की नींद उड़ा दी है. नदियों के किनारे बसे गांवों में मुनादी कराई जा रही है और लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. सवाल यह है कि आखिर भूटान की पहाड़ियों में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसका सीधा असर भारत के असम और बंगाल तक महसूस हो रहा है, और क्या वाकई यह स्थिति उतनी खतरनाक है जितनी चर्चा हो रही है?

आइए, इस पूरी घटना के भूवैज्ञानिक पहलुओं, खतरे की असलियत और इसके संभावित प्रभावों को विस्तार से समझते हैं.

क्या है पूरी घटना और भूटान में क्या हुआ?

भूटान हिमालयी क्षेत्र का एक ऐसा देश है जो अपने खूबसूरत पहाड़ों, जंगलों और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है. हिमालयी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से बड़े पैमाने पर ग्लेशियर (हिमनद) पिघल रहे हैं. इन ग्लेशियरों के पिघलने से पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं, जिन्हें 'ग्लेशियल लेक' कहा जाता है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम भूटान के गासा जिले में लाया गेवोग के लुंगो क्षेत्र में वाकिला पर्वत के नीचे स्थित शिंताफू झील में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटना की सूचना मिली. इसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए सायरन बजाए गए. प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को कथित तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. भारत सरकार ने विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी है कि संकोश नदी के जलस्तर में अचानक तेज बढ़ोतरी हो सकती है. पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और असम के धुबरी जिले में प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

जब इस तरह की झीलें फटती हैं, तो मीलों दूर पहाड़ों की ऊंचाइयों से करोड़ों लीटर पानी और मलबा अचानक नीचे की ओर बहने लगता है. इसे GLOF यानी हिमनद झील के फटने से आने वाली अचानक बाढ़ कहा जाता है. जब यह पानी तीव्र गति से नीचे उतरता है, तो यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस करते हुए मैदानी इलाकों की नदियों में प्रवेश कर जाता है.

असम और पश्चिम बंगाल के गांवों में क्यों मचा है हड़कंप?

भूटान से निकलने वाली कई नदियां (जैसे मानस, संकोश, और ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां) सीधे भारत के असम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों (जैसे अलीपुरद्वार और कूचबिहार) से होकर गुजरती हैं. जब भूटान की पहाड़ियों में जलप्रलय जैसी स्थिति बनती है, तो कुछ ही घंटों में उसका पानी इन भारतीय नदियों में भूचाल ले आता है.

असम पर मंडराता खतरा: असम पहले से ही बाढ़ और नदी के कटाव की समस्याओं से जूझता रहा है. भूटान की सीमा से सटे असम के जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. नदियों के जलस्तर पर लगातार सैटेलाइट और स्थानीय निगरानी रखी जा रही है.

पश्चिम बंगाल की चिंता: पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित डूवार्स और तराई क्षेत्र, जो भूटान की तलहटी में बसे हैं, इस खतरे की जद में सबसे पहले आते हैं. तीस्ता, जलढाका और संकोश जैसी नदियाँ अचानक उफनाने लगती हैं, जिससे निचले गांवों में पानी भरने का खतरा पैदा हो जाता है.

प्रशासन द्वारा 'इलाका खाली करने' की चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि साल 2023 में सिक्किम में आई तीस्ता नदी की अचानक बाढ़ जैसी किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, जिसमें पलक झपकते ही भारी तबाही मची थी.

क्या यह वाकई खतरनाक है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अत्यंत गंभीर और खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक आती हैं. इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

समय की कमी: चूंकि घटना का स्रोत सैकड़ों किलोमीटर दूर भूटान के दुर्गम पहाड़ों में होता है, इसलिए मैदानी इलाकों तक पानी पहुंचने में बहुत कम समय मिलता है. ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन के पास बेहद कम वक्त होता है.

अचानक आने वाली बाढ़: सामान्य बाढ़ बारिश के दिनों में धीरे-धीरे जलस्तर बढ़ने से आती है, लेकिन GLOF की वजह से आने वाली बाढ़ दीवार की तरह पानी का तेज रेला लेकर आती है, जो अपने साथ बड़े-बड़े चट्टान, पेड़ और मलबा बहाकर लाती है. यह रास्ते में आने वाले पुलों, मकानों और सड़कों को पलभर में नेस्तनाबूद कर सकती है.

जलवायु परिवर्तन का बढ़ता साया: वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. भूटान और तिब्बत क्षेत्र में ऐसी सैकड़ों झीलें हैं जो 'टिकिंग टाइम बम' (लगातार खतरे की घंटी) जैसी बनी हुई हैं. इनमें से कई झीलें बेहद कमजोर प्राकृतिक दीवारों पर टिकी हैं.

भारत और भूटान की प्रतिक्रिया और सुरक्षा के उपाय

इस खतरे को भांपते हुए भारत और भूटान के बीच आपदा प्रबंधन और सूचना के आदान-प्रदान को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है:

अर्ली वार्निंग सिस्टम: सीमावर्ती नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में सेंसर और आधुनिक तकनीक लगाई गई है ताकि पानी के स्तर में अचानक होने वाले बदलाव की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाई जा सके.

स्थानीय स्तर पर मुनादी: असम और पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने नदियों के तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को लाउडस्पीकर के जरिए सतर्क करना शुरू कर दिया है. लोगों से कहा गया है कि वे अपने मवेशियों और जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं.

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा बल की टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया गया है.

भूटान में झील के फटने की यह घटना केवल एक स्थानीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया और खासकर दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर चेतावनी है. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे बदलाव अब पहाड़ों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मैदानी इलाकों में बसने वाले करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं.

फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि असम और बंगाल के नदी तटीय गांवों से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और किसी भी जान-माल के नुकसान को रोका जाए. दीर्घकालिक रूप से, भारत और भूटान दोनों देशों को मिलकर हिमालयी झीलों की नियमित मॉनिटरिंग और ड्रेजिंग (जल निकास व्यवस्था) के लिए एक ठोस साझा नीति बनाने की सख्त जरूरत है.