हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तेलंगाना को बीते 12 साल में मिले 12 लाख करोड़, लेकिन...', हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

'तेलंगाना को बीते 12 साल में मिले 12 लाख करोड़, लेकिन...', हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

Prahlad Joshi: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम पैसा तो देते हैं, लेकिन यहां भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार होता है. जैसे ही समस्याओं का समाधान होगा, केंद्र भूमि अधिग्रहण के लिए भी पैसा देगी.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता प्रह्लाद जोशी ने तेलंगाना के विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पिछले 12 सालों में राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए 12 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जिसमें टैक्स शेयरिंग और बुनियादी ढांचे पर खर्च शामिल हैं. उन्होंने साफ किया कि पैसे की कमी नहीं है, बल्कि राज्य में भूमि अधिग्रहण में होने वाले भ्रष्टाचार की वजह से परियोजनाएं रुकी हुई हैं.

भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान होगाः जोशी

प्रह्लाद जोशी ने हैदराबाद में शुक्रवार (6 फरवरी, 2026) को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हम पैसा तो देते हैं, लेकिन यहां भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार होता है, जिसके कारण कार्य में देरी होती है.’ उन्होंने कहा कि जैसे ही भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा, केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए भी पैसा देगी. उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना में पहले ही 5,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है और आगे भी काम जारी रहेगा.

टैक्स बंटवारे में तेलंगाना को मिलेंगे 33,180 करोड़ रुपयेः जोशी

अपनी बात को मजबूती देते हुए केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों को सामने रखा. उन्होंने कहा कि इस बार भी तेलंगाना को टैक्स के बंटवारे में 33,180 करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले 12 वर्षों में टैक्स का कुल हस्तांतरण 2.52 लाख करोड़ रुपये रहा है.

इस दौरान उन्होंने UPA सरकार के दौर पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जो लोग पूछते हैं कि तेलंगाना को क्या मिला, उन्हें यह समझना चाहिए कि UPA के दौरान यह राशि 60,000 करोड़ रुपये भी नहीं थी.’

स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीय मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

इसके अलावा, जोशी ने राज्य के स्थानीय निकायों के लिए भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2026-27 से लेकर 2031-32 तक तेलंगाना के गांवों को ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान (Rural Local Body Grants) के रूप में 9,968 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसी तरह, शहरी स्थानीय निकायों को 11,548 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.

तेलंगाना की सियासत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच धन बंटवारे को लेकर अक्सर तकरार देखने को मिलती है. प्रह्लाद जोशी का यह बयान उसी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें भाजपा राज्य सरकार को घेरने के लिए विकास के आंकड़ों और भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक साथ उठा रही है. उनका संदेश साफ है कि केंद्र पैसा दे रहा है, लेकिन उसके सही इस्तेमाल में राज्य सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाया गया है.

यह भी पढे़ंः 'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी

Published at : 06 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Prahlad Joshi MODI GOVERNMENT TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुखोई-30 और तेजस के बाद अब राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Su-30, तेजस के बाद राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई-30 और तेजस के बाद अब राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Su-30, तेजस के बाद राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
इंडिया
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
शिक्षा
कल से होगा GATE परीक्षा का आयोजन, इन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें डिटेल्स 
कल से होगा GATE परीक्षा का आयोजन, इन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें डिटेल्स 
हेल्थ
Brain Hemorrhage: क्यों होता है ब्रेन हैमरेज? एक्सपर्ट्स से जानें इसके कारण, प्रकार और बचाव के सबसे जरूरी तरीके
क्यों होता है ब्रेन हैमरेज? एक्सपर्ट्स से जानें इसके कारण, प्रकार और बचाव के सबसे जरूरी तरीके
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget