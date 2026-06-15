रहेजा डेवलपर्स पर ED का बड़ा शिकंजा, 503 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ED Raids on Developers: केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर नवीन एम. रहेजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 503.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी है. ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.

ED की जांच रहेजा डेवलपर्स, उसके डायरेक्टर नवीन एम. रहेजा और उनसे जुड़ी अन्य कंपनियों व व्यक्तियों के खिलाफ चल रही है...ये जांच आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू हुई थी. इन शिकायतों को कंपनी की विभिन्न हाउसिंग परियोजनाओं में घर बुक कराने वाले बड़ी संख्या में खरीदारों ने दर्ज कराया था.

जांच में सामने आया है कि रहेजा डेवलपर्स ने अपनी अलग-अलग रिहायशी परियोजनाओं के लिए करीब 4,600 होमबायर्स से लगभग 2,425.99 करोड़ रुपये जुटाए थे. लेकिन जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि खरीदारों से लिए गए पैसे का बड़ा हिस्सा परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय अन्य कामों में इस्तेमाल किया गया और कथित तौर पर फंड डायवर्ट किए गए.

ED के मुताबिक इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को भी कंपनी, उससे जुड़ी संस्थाओं, नवीन एम. रहेजा और उनके परिवार के सदस्यों की करीब 1,113.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अटैच की गई थी. अब 503.48 करोड़ रुपये की नई जब्ती के बाद इस मामले में कुल अटैच संपत्तियों का बाजार मूल्य बढ़कर लगभग 1,617.29 करोड़ रुपये हो गया है. एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.

ये भी पढ़ें: 'तेहरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत', यूएस-ईरान के बीच MoU पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज