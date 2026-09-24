ECI SIR Row Live Updates: SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा
Election Commission Row Live: चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर मुश्किल में है. इसको लेकर हुए खुलासे के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है.
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चुनाव आयोग एसआईआर के मामले पर विवादों के घेरे में फंस चुका है. दावा किया गया है कि आयोग के दो सदस्यों ने बीते कुछ महीनों में कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर असहमति जताई. इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है. इस मामले पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं.
आयोग ने अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खबर के बाद जारी एक बयान में यह टिप्पणी की है. खबर में कहा गया है कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विभिन्न राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी. आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बयान में कहा गया, 'आयोग द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं.'
ECI SIR Row Live Updates: पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया गंभीर मामला
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने चुनाव आयोग के मामले पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे गंभीर खबरों में से एक है. इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. इसमें तीन सदस्य होते हैं. एक चेयरमैन और दो अन्य सदस्य; सभी बराबर होते हैं. कानून कहता है कि चुनाव आयोग को आम तौर पर सर्वसम्मति से फैसले लेने चाहिए, लेकिन अगर वे सहमत नहीं हो पाते हैं, तो बहुमत से फैसला लिया जाना चाहिए.'
ECI SIR Row Live Updates: चुनाव आयोग को लेकर क्या बोले भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, 'लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही थी. पूरी दुनिया में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा थी लेकिन इन्होंने अपनी हरकतों के कारण अपनी पूरी छवि धूमिल कर ली है. राहुल गांधी लगातार इस बात को उठा रहे हैं. जहां-जहां चुनाव ज्ञानेश कुमार ने कराया है वहां चुनाव बर्खास्त होना चाहिए और एक बार फिर चुनाव होना चाहिए.'