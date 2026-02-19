हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार, यूपी समेत 13 राज्यों के बाद अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग ने बताया कबसे शुरू होगी प्रक्रिया

बिहार, यूपी समेत 13 राज्यों के बाद अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग ने बताया कबसे शुरू होगी प्रक्रिया

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 19 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार-यूपी समेत देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा पूरे देश में SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बताया है कि इसी साल अप्रैल महीने से पूरे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 12 राज्यों में फिलहाल यह प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा बाकी बचे राज्यों में SIR की प्रक्रिया होगी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार, यूपी समेत 13 राज्यों के बाद अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग ने बताया कबसे शुरू होगी प्रक्रिया
बिहार, यूपी समेत 13 राज्यों के बाद अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग ने बताया कबसे शुरू होगी प्रक्रिया
इंडिया
ये क्या किया गलगोटिया वालों शर्म तुमको मगर नहीं आती?
ये क्या किया गलगोटिया वालों शर्म तुमको मगर नहीं आती?
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Shankaracharya Batuk Controversy: शंकराचार्य का एलान...योगी सरकार को नया पैगाम! | UP News | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget