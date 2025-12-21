गुवाहाटी में ED ने लेबर वेलफेयर फंड से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 दिसंबर 2025 को प्रियांशु बोइरागी के ठिकानों पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया. प्रियांशु बोइरागी, गुवाहाटी की M/s Purbashree Printing House का मालिक है. प्रियांशु को PMLA की स्पेशल कोर्ट, गुवाहाटी में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने ED को 5 दिन की कस्टडी दी है.

ED ने ये जांच असम के मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में आरोप है कि प्रियांशु बोइरागी ने तत्कालीन IAS अधिकारी चौहान डोले, जो उस समय Assam Building and Other Construction Workers Welfare Board के मेंबर सेक्रेटरी थे और उस समय के चेयरमैन गौतम बरुआ समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची.

पूरा घोटाला लेबर वेलफेयर सेस से जुड़ा है

ED के मुताबिक ये पूरा घोटाला लेबर वेलफेयर से जुड़ा है. ये सेस आमतौर पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लागत का करीब 1% होता है और इसे खास तौर पर निर्माण मजदूरों के लिए रखा जाता है. इस पैसे से मजदूरों को दुर्घटना या मौत पर मदद, इलाज, मातृत्व लाभ, पेंशन, बच्चों की पढ़ाई, अंतिम संस्कार जैसी सुविधाएं दी जाती है. आरोप है कि इसी गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बने फंड को गलत तरीके से निकाला गया और निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.

फर्जी और दिखावटी टेंडर प्रक्रिया

जांच में सामने आया है कि साल 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान प्रियांशु बोइरागी को फर्जी और दिखावटी टेंडर प्रक्रिया के जरिए करीब 121.05 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए इनमें से करीब 118.55 करोड़ रुपये ABOCWWB से उनकी फर्म को मिले.ED का कहना है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा तुरंत निजी फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल दिया गया या फिर दिल्ली की कई शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया, ताकि पैसों का असली सोर्स छुपाया जा सके.

कई अहम कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए है.इसके अलावा एक Audi कार भी जब्त की गई है. इस मामले में पहले ही ED ने 34.03 करोड़ रुपये की FD और बैंक बैलेंस को अटैच किया था. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस पूरे घोटाले में शामिल अन्य लोगों और पैसों की पूरी चेन को खंगाला जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन