हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDairy Export Scam: मिलावटी डेयरी से करोड़ों का खेल! फर्जी लैब रिपोर्टों के सहारे विदेशों तक पहुंचा कारोबार, ED की चार्जशीट में बड़े खुलासे

Dairy Export Scam: मिलावटी डेयरी से करोड़ों का खेल! फर्जी लैब रिपोर्टों के सहारे विदेशों तक पहुंचा कारोबार, ED की चार्जशीट में बड़े खुलासे

मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्यात और फर्जी लैब रिपोर्ट के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर कई बड़े खुलासे किए हैं.

Written By : मनोज वर्मा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

ED ने मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल की विशेष पीएमएलए अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.ये चार्जशीट 17 जून 2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई. अदालत ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए है.

ये मामला भोपाल के हबीबगंज थाने और EOW द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सामने आया था.जांच में एम/एस जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (JGFPL) के निदेशकों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका सामने आई. ED की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्माण और निर्यात कर रही थी. इसके लिए फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कराई जाती थी. जिनके आधार पर निर्यात की मंजूरी हासिल की जाती थी.

यह भी पढ़ें : शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'

फर्जी लैब रिपोर्ट

जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी के तत्कालीन सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने में अहम भूमिका निभाई. इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए और फिर विदेशी बाजारों में उत्पादों का निर्यात किया गया. जांच में ये भी सामने आया कि सुनील कुमार त्रिपाठी ने कंपनी के डेयरी उत्पादों को अवैध रूप से स्टॉक से निकालकर उनका गबन किया. इन उत्पादों को उनकी नियंत्रण वाली कंपनियों, जैसे सियाजीत एक्सपोर्ट्स, सुगम फूड्स और अन्य फर्मों के जरिए बेचा गया.

ED की बड़ी कार्रवाई

बिक्री को वैध दिखाने के लिए फर्जी बिल और चालानों का इस्तेमाल किया गया. ED के मुताबिक, इन बिक्री से प्राप्त रकम को कई कंपनियों और फर्जी लेन-देन के जरिए घुमाया गया ताकि धन के असली स्रोत को छिपाया जा सके.इस पूरी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा माना गया है. इस मामले में ED पहले ही करीब 23.59 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है.

इसके अलावा कंपनी के प्रबंध निदेशक किशन मोदी और पूर्व सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. ED का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. 
यह भी पढ़ें : जन्मदिन पर राहुल गांधी का परशुराम अवतार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा में क‍िया दुग्‍धाभ‍िषेक

Published at : 19 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Bhopal Money Laundering PMLA Enforcement Directorate 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dairy Export Scam: मिलावटी डेयरी से करोड़ों का खेल! फर्जी लैब रिपोर्टों के सहारे विदेशों तक पहुंचा कारोबार, ED की चार्जशीट में बड़े खुलासे
मिलावटी डेयरी से करोड़ों का खेल! फर्जी लैब रिपोर्टों के सहारे विदेशों तक पहुंचा कारोबार, ED की चार्जशीट में बड़े खुलासे
इंडिया
Rahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी के बर्थडे पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन, कहा- 'हम चाहते हैं कि आप...'
राहुल गांधी के बर्थडे पर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन, कहा- 'हम चाहते हैं कि आप...'
इंडिया
कौन हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया? झारखंड महागठबंधन में मची कलह
कौन हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया? झारखंड महागठबंधन में मची कलह
इंडिया
हम एडमिट कार्ड नहीं कर पा रहे डाउनलोड? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों किया सुनवाई से इनकार
हम एडमिट कार्ड नहीं कर पा रहे डाउनलोड? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों किया सुनवाई से इनकार
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget