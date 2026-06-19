ED ने मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल की विशेष पीएमएलए अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.ये चार्जशीट 17 जून 2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई. अदालत ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए है.

ये मामला भोपाल के हबीबगंज थाने और EOW द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सामने आया था.जांच में एम/एस जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (JGFPL) के निदेशकों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका सामने आई. ED की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्माण और निर्यात कर रही थी. इसके लिए फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कराई जाती थी. जिनके आधार पर निर्यात की मंजूरी हासिल की जाती थी.

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फर्जी लैब रिपोर्ट

जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी के तत्कालीन सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने में अहम भूमिका निभाई. इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए और फिर विदेशी बाजारों में उत्पादों का निर्यात किया गया. जांच में ये भी सामने आया कि सुनील कुमार त्रिपाठी ने कंपनी के डेयरी उत्पादों को अवैध रूप से स्टॉक से निकालकर उनका गबन किया. इन उत्पादों को उनकी नियंत्रण वाली कंपनियों, जैसे सियाजीत एक्सपोर्ट्स, सुगम फूड्स और अन्य फर्मों के जरिए बेचा गया.



ED की बड़ी कार्रवाई



बिक्री को वैध दिखाने के लिए फर्जी बिल और चालानों का इस्तेमाल किया गया. ED के मुताबिक, इन बिक्री से प्राप्त रकम को कई कंपनियों और फर्जी लेन-देन के जरिए घुमाया गया ताकि धन के असली स्रोत को छिपाया जा सके.इस पूरी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा माना गया है. इस मामले में ED पहले ही करीब 23.59 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है.

इसके अलावा कंपनी के प्रबंध निदेशक किशन मोदी और पूर्व सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. ED का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.

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