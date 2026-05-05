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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा पर ECI सख्त, मुख्य सचिव, DGP और CAPF को दिए निर्देश
ECI on Post Poll Violence: आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, DGP और CAPF को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के बाद होने वाली हिंसा को लेकर चुनाव आयोग (ECI) सख्त हो गया है. आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए.
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Source: IOCL