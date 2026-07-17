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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत में पेपर लीक आम बात, पूरा एजुकेशन सिस्टम शामिल', छात्रों के बीच बोले राहुल गांधी

'भारत में पेपर लीक आम बात, पूरा एजुकेशन सिस्टम शामिल', छात्रों के बीच बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Uttarakhand: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपके सामने दो दरवाजे हैं और उनके दो अलग-अलग रास्ते हैं. पहला रास्ता ईमानदारी और कड़ी मेहनत का है और दूसरा रास्ता पेपर लीक का है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Jul 2026 11:51 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर एक बार फिर मौसम की मार देखने को मिली. राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल में शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी के कार्यक्रम पर लगातार हो रही बारिश का असर पड़ा. भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल के मैदान में पानी भर गया. जिससे आयोजन की तैयारियां प्रभावित हुईं.

ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम बारिश की वजह से प्रभावित हुआ हो. इससे पहले 4 जून को पौड़ी और अल्मोड़ा के प्रस्तावित दौरे के दौरान भी खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका. उस समय राहुल गांधी निर्धारित जनसभा स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने पंतनगर से मोबाइल फोन के जरिए सभा को संबोधित किया था.

लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे पर बारिश का असर पड़ने से कांग्रेस की तैयारियों पर भी मौसम भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम को परिस्थितियों के अनुसार संचालित किया जा रहा है.

कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी

हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मौसमी परिस्थितियों के बावजूद छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भाग लिया और नीट के साथ-साथ अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर अपनी बात रखी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा राहुल गांधी ने मौजूद छात्रों और युवाओं से कहा, ‘आपके सामने दो दरवाजे हैं और उनके दो अलग-अलग रास्ते हैं. पहला रास्ता ईमानदारी और कड़ी मेहनत का है और दूसरा रास्ता पेपर लीक का है.’ 

राहुल ने कहा, ‘ईमानदारी के रास्ते पर चलने से आपको पैसों से जुड़ी मुश्किलें और अपने परिवार के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता अलग है. अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट और बेईमान हैं और चोरी या चीटिंग करके पास होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक छिपा हुआ ऑप्शन पेपर लीक का है.’  उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में पेपर लीक होना आम बात हो गई है और पूरा शिक्षा सिस्टम इसमें शामिल है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

यह भी पढ़ेंः ‘सेकेंड क्लास बोगियां होती हैं, यात्री नहीं...’, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगा दी भारतीय रेलवे की क्लास, क्या था मामला?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 17 Jul 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
DEHRADUN RAHUL GANDHI CONGRESS Chhatron Ki Goonj
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