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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष

EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष

मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें बढ़ने लगी है. विपक्ष उन्हें एसआईआर से जुड़े खुलासे के बाद छोड़ने के मूड में नहीं है. कांग्रेस के अगुवाई में सभी विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 24 Sep 2026 04:30 PM (IST)
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चुनाव आयोग और एसआईआर के खुलासे के बाद से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है. कांग्रेस की अगुवाई में सभी विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने संबंधी नोटिस दोनों सदनों में देगी. 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष महाभियोग को लेकर नोटिस देगा. ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. कुछ ही दिनों में इसे दोनों सदनों में दिया जाएगा. मोशन का नोटिस देने के लिए सत्र की कार्रवाई जारी रहना आवश्यक नहीं है. 

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कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि कानूनी एक्सपर्टस के जरिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जल्द इससे जुड़े संयुक्त रूप से विपक्ष की ओर से दोनों को सदनों में नोटिस देंगे.

बैठे बिठाए मिला विपक्ष को मुद्दा

विपक्ष का यह कदम इस वजह से सामने आया है कि बुधवार को हुए इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की खबर के जरिए एक खुलासे के बाद से पूरे चुनाव आयोग और उसके द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं. इस प्रक्रिया के बीच ही कई राज्यों में चुनाव भी आयोजित हुए. ऐसे में बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है. विपक्ष पहले भी वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाता रहा है.

चुनाव आयोग के भीतर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

मामला अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के खुलासे से हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि 10 महीनों में तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग के भीतर ही एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए हैं. ये सवाल तीन चुनाव आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 24 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
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