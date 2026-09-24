EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें बढ़ने लगी है. विपक्ष उन्हें एसआईआर से जुड़े खुलासे के बाद छोड़ने के मूड में नहीं है. कांग्रेस के अगुवाई में सभी विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में हैं.
चुनाव आयोग और एसआईआर के खुलासे के बाद से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है. कांग्रेस की अगुवाई में सभी विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने संबंधी नोटिस दोनों सदनों में देगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष महाभियोग को लेकर नोटिस देगा. ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. कुछ ही दिनों में इसे दोनों सदनों में दिया जाएगा. मोशन का नोटिस देने के लिए सत्र की कार्रवाई जारी रहना आवश्यक नहीं है.
कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि कानूनी एक्सपर्टस के जरिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जल्द इससे जुड़े संयुक्त रूप से विपक्ष की ओर से दोनों को सदनों में नोटिस देंगे.
The enemies of the Constitution have been exposed. Justice will be served.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2026
I will address a press conference at 4 pm.#VoteChori pic.twitter.com/VuTYXdKB1v
बैठे बिठाए मिला विपक्ष को मुद्दा
विपक्ष का यह कदम इस वजह से सामने आया है कि बुधवार को हुए इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की खबर के जरिए एक खुलासे के बाद से पूरे चुनाव आयोग और उसके द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं. इस प्रक्रिया के बीच ही कई राज्यों में चुनाव भी आयोजित हुए. ऐसे में बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है. विपक्ष पहले भी वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाता रहा है.
चुनाव आयोग के भीतर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
मामला अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के खुलासे से हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि 10 महीनों में तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग के भीतर ही एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए हैं. ये सवाल तीन चुनाव आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे.
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