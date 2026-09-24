गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा’, राज्य EC दफ्तरों पर कांग्रेस का 25 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन

‘ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा’, राज्य EC दफ्तरों पर कांग्रेस का 25 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन

SIR विवाद के बीच कांग्रेस ने 25 सितंबर को देशभर में राज्य चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च का ऐलान किया है. पार्टी CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रही है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

चुनावी रोल की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाइयों से कहा है कि वे 25 सितंबर को अपने-अपने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकालें. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को 25 सितंबर को बड़े विरोध मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं. पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों और चुनावी रोल में किए गए बदलावों की स्वतंत्र और व्यापक समीक्षा की भी मांग की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'चुनाव आयोग की छवि खराब होने का दुख', बोले पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
LIVE: 'चुनाव आयोग की छवि खराब होने का दुख', बोले पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
इंडिया
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
इंडिया
'विनाशकारी सॉफ्टवेयर..', शशि थरूर ने की ECINet ऐप को बंद करने की मांग
'विनाशकारी सॉफ्टवेयर..', शशि थरूर ने की ECINet ऐप को बंद करने की मांग

28 सितंबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन

कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का अगला चरण 28 सितंबर को रखने की बात कही है. पार्टी के मुताबिक, उस दिन सभी जिला कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकालेंगी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती. राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले में न्याय होना चाहिए. ये कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक बयान हैं और इन्हें आरोप व मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

SIR को लेकर चुनाव आयोग के अंदर क्या हुआ?

यह विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की 23 सितंबर की एक रिपोर्ट के बाद और बढ़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR और चुनावी रोल से जुड़े कुछ फैसलों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं. इनमें एक दिन में चार आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात भी सामने आई. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर सवाल उठाया और कहा कि वे उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए थे. उनकी आपत्तियों में नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में बदलाव, चुनावी डेटा तक अधिकारियों की पहुंच और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसले शामिल थे.

फॉर्म-6 में बदलाव पर भी सवाल

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, SIR से जुड़े सवालों को नए मतदाताओं के फॉर्म-6 में जोड़ा गया था. रिपोर्ट में बताया गया कि विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव के लिए संबंधित नियमों में संशोधन की जरूरत है. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने चुनावी डेटा के प्रबंधन और राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच को लेकर भी चिंता जताई थी. उनका कहना था कि चुनावी रोल के डेटा तक पहुंच को लेकर व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे थे.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि अलग-अलग राय निर्णय लेने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं. आयोग ने 14 आपत्तियों के अस्तित्व और उनसे जुड़े रिकॉर्ड को खारिज नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि SIR से संबंधित अंतिम फैसले आयोग की सामूहिक प्रक्रिया के तहत लिए गए थे. इस तरह मौजूदा विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं. एक तरफ कांग्रेस इन आंतरिक आपत्तियों को आधार बनाकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग के भीतर अलग-अलग राय होना निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है. अब कांग्रेस के 25 सितंबर के प्रस्तावित विरोध मार्च और उसके बाद 28 सितंबर के जिला स्तर के प्रदर्शनों पर नजर रहेगी. SIR से जुड़े चुनावी रोल और चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को लेकर आगे की कार्रवाई भी इस विवाद में महत्वपूर्ण होगी.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 24 Sep 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar CONGRESS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'चुनाव आयोग की छवि खराब होने का दुख', बोले पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
LIVE: 'चुनाव आयोग की छवि खराब होने का दुख', बोले पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
इंडिया
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
इंडिया
'विनाशकारी सॉफ्टवेयर..', शशि थरूर ने की ECINet ऐप को बंद करने की मांग
'विनाशकारी सॉफ्टवेयर..', शशि थरूर ने की ECINet ऐप को बंद करने की मांग
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका मामला आया राम, गया राम जैसा', SC ने झटका देते हुए किस नेता को सुनाया?
'आपका मामला आया राम, गया राम जैसा', SC ने झटका देते हुए किस नेता को सुनाया?
दिल्ली NCR
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
इंडिया
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
बिजनेस
1 अक्टूबर से ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज, SBI ग्राहक ध्यान दें
1 अक्टूबर से ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज, SBI ग्राहक ध्यान दें
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget