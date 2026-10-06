उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के अनुसार चमोली जिले में भूकंप धरती की सतह से 13 किलोमीटर नीचे था. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देहरादून समेत अनेक स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कहीं से किसी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं मिली है.