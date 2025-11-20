हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'धर्मस्थल मामले में सरकार ने आरोपपत्र को मंजूरी दी, जमा करने का फैसला SIT पर छोड़ा', बोले कर्नाटक के गृहमंत्री

'धर्मस्थल मामले में सरकार ने आरोपपत्र को मंजूरी दी, जमा करने का फैसला SIT पर छोड़ा', बोले कर्नाटक के गृहमंत्री

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के साथ कोई जानकारी साझा की गई है, कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अदालत में आरोपपत्र जमा करने के बाद, एसआईटी सरकार के साथ जानकारी साझा करेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 20 Nov 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मस्थल में ‘कई महिलाओं की हत्याओं, उनके साथ दुष्कर्म और उन्हें दफनाने’ के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के आरोपपत्र दाखिल करने की संभावना की खबरों के बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को कहा कि सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, और इसे जमा करने का निर्णय जांच दल पर छोड़ दिया है.

सूत्रों ने बताया कि एसआईटी बहुत जल्द बेलथांगडी अदालत में आरोपपत्र दायर कर सकती है.धर्मस्थल मामले में एसआईटी के आरोपपत्र दाखिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने संवाददाताओं से  कहा, 'हमने उन्हें (एसआईटी को) सरकार की ओर से मंजूरी दे दी है. आरोपपत्र जमा करना एसआईटी पर छोड़ दिया गया है. उन्हें यह 90 दिन के अंदर करना होगा.'

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के साथ कोई जानकारी साझा की गई है, उन्होंने कहा कि अदालत में आरोपपत्र जमा करने के बाद, एसआईटी सरकार के साथ जानकारी साझा करेगी. उन्होंने कहा, 'आरोपपत्र में जो बातें हैं, उन्हें सामने आने दें, उसमें क्या है, यह पता चल जाएगा. चूंकि सरकार ने एसआईटी बनाई है, इसलिए जानकारी हमारे साथ साझा की जाएगी.'

क्या आरोपपत्र की जानकारी 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दी जाएगी और उस पर चर्चा की जाएगी, इस प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि सदन को तथ्यों से अवगत कराना होगा, जहां पहले इस मामले में चर्चा हुई है.

सी एन चिन्नैया नामक शिकायतकर्ता, जिसे बाद में झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ने दावा किया था कि उसने पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में कई लाशें दफनाई हैं, जिनमें उन महिलाओं के शव भी हैं जिनके शरीर पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. इस पर विवाद शुरू हुआ.

राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जो आरोपों की जांच कर रही है, ने धर्मस्थल में नेत्रावती नदी के किनारे जंगली इलाकों में शिकायतकर्ता द्वारा चिह्नित कई जगहों पर खुदाई की है, जहां दो जगहों पर कुछ कंकाल मिले थे. बाद में, एसआईटी ने हाल में नेत्रावती स्नान घाट के पास बंगलेगुड्डे वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान फिर से कुछ कंकाल बरामद किए थे.

Published at : 20 Nov 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Karnataka Siddramaiah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
दिवालिया Jaypee Group पर Adani की नज़र: Creditors ने Adani Enterprises के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget