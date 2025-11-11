दिल्ली के लालकिला इलाके में सोमवार रात हुए कार ब्लास्ट में नौ लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी है. अब पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें संदिग्ध मोहम्मद उमर को उस हुंडई i20 कार को चलाते हुए देखा गया है, जो बाद में धमाके में तबाह हो गई. जांच में उमर का नाम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा होने के संकेत मिले हैं.

ब्लास्ट से पहले की CCTV तस्वीर में दिखा उमर

सूत्रों के मुताबिक, CCTV फुटेज ब्लास्ट से ठीक पहले शाम 6:52 बजे का है. वीडियो में दिख रहा है कि कार को लालकिला के पास सुनेहरी मस्जिद के नजदीक पार्क किया गया था, जहां वह करीब तीन घंटे तक खड़ी रही. इसी कार में बाद में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल होने की पुष्टि हुई है.

कौन है डॉक्टर मोहम्मद उमर?

उमर हरियाणा के फरीदाबाद में अल फला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था. जांच एजेंसियों को शक है कि वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. उमर की करीबी दोस्ती अदील अहमद राठर से बताई जा रही है, जो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था और पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुआ था. आदिल से पूछताछ के बाद ही सोमवार को फरीदाबाद में छापेमारी हुई और उमर का नाम सामने आया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर की मां शाहेमा बानो और भाई आशिक व जहूर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. सूत्रों का दावा है कि धमाके की साजिश उमर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रची और फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद घबराहट में इसे अंजाम दे दिया.

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल क्या है?

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद से एक बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था.जांच में एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक और हथियार बरामद हुए. इसके अलावा एक अन्य जगह से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक भी मिला. मुजम्मिल ने ये घर किराए पर लिया था और वह जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में पहले से वांछित था. इससे पहले डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश जारी थी़ और अब उसका नाम सीधे दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया है.