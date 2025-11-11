Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किले के पास कार में सोमवार (9 नवंबर) को हुए विस्फोट ने देश को सन्न कर दिया है. इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक में छापेमारी जारी है. इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है. उन्होंने साफ कहा है कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस धमाके का जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले की तेजी से सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं. उन्होंने बताया कि जल्द ही जांच की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. साथ ही ये भी कहा कि अभी से क्लियर कर दे रहा हूं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. राजनाथ सिंह ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा

रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं कल दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और सांत्वना प्रदान करें. साथ ही मैं अपने देश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं. जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे.

लाल किले को किया गया बंद

लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं. इसके अलावा लाल किले को भी 13 नवंबर तक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज की है. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर फिदायीन अटैक (आत्मघाती हमले) के एंगल से भी जांच कर रही हैं.

