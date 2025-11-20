हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज

दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है. 20 नवंबर को गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को 10 दिन की रिमांड एनआईए रिमांड पर भेजा गया.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट मामले में NIA ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने चार और अहम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सभी चारों आरोपियों को 10 दिन की रिमांड एनआईए रिमांड पर भेजा गया है.

इन चारों आरोपियों को श्रीनगर में हिरासत में लिया. आरोपियों की पहचान डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई (पुलवामा), डॉ. अदील अहमद राठर (अनंतनाग), डॉ. शाहीन सईद (लखनऊ), मुफ्ती इरफान अहमद वागे (शोपियां) के रूप में हुई है.

हमले को अंजाम देने में थी अहम भूमिका

एनआईए की जांच के मुताबिक, इन सभी ने ब्लास्ट की साजिश और हमले को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इस हमले में कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. इससे पहले जांच एजेंसी आमिर राशिद अली और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था. आमिर राशिद के नाम से ब्लास्ट में इस्तेमाल कार खरीदी गई थी.

NIA ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया

बिलाल वानी उर्फ दानिश ने हमले में तकनीकी मदद दी थी. इन दोनों से लगातार पूछताछ जारी है ताकि पूरे टेरर मॉड्यूल और उसके नेटवर्क को पकड़ने में मदद मिले. डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और मौलवी इरफान को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्सप्लोसिव बरामदगी में गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में NIA ने उपरोक्त चारों की गिरफ्तारी कर ली है. 

इन चारों आरोपियों ने i20 कार हासिल करने, उसकी मूवमेंट तय करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इन्होंने ये तय किया था कि कार को किस रूट से दिल्ली सुरक्षित पहुंचाना है. यह पूरा ब्लूप्रिंट डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर राठर ने तैयार किया था.

लखनऊ की डॉक्टर शाहीना ने फंड चेन ने मेडिकल विज‍िट की आड़ में इन लोगों के साथ मीटिंग की थी. वह सुरक्षित कम्युनिकेशन जैसे रणनीतिक काम संभाली हुई थी. मुफ्ती इरफान अहमद वागे ने इस आतंकी मॉड्यूल को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया. यह ग्रुप में सदस्यों क जोरकर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करता था.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 04:28 PM (IST)
Tags :
NIA Delhi Blast Breaking News Abp News JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget