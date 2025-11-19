Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किला कार धमाका मामले में श्रीनगर में जांच कर रहे अधिकारियों ने आतंकी उमर उन-नबी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. आतंकी उमर उन-नबी उसी डॉक्टर का नाम है, जिसने लाल किले के बाहर विस्फोटकों से भरी हुंडई i20 कार में धमाका किया था. श्रीनगर में जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि उमर उन-नबी व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क में सबसे बड़ा कट्टरपंथी था और आत्मघाती हमलों पर दृढ़ता से विश्वास करता था.

अधिकारियों की ओर से यह आकलन उस वक्त और ज्यादा मजबूत हो गया जब एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से आतंकी उमर का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में उमर आत्मघाती हमलों का बचाव करते हुए उस शहादत बता रहा था. इस वीडियो का सामने आना एक इशारा है कि वह संभवतः कई अन्य लोगों को भी कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा था.

अंग्रेजी में आत्मघाती हमले को लेकर क्या बोला था उमर

क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से अधिकारियों के हाथ जो वीडियो लगा है, वो एक मिनट 20 सेकेंड का है, जिसके इस साल अप्रैल महीने में रिकॉर्ड किया गया बताया गया. उस वीडियो क्लिप में आतंकी उमर उन-नबी एक कमरे में अकेले बैठकर अंग्रेजी में आत्मघाती हमले का विस्तार से बखान कर रहा था. अधिकारियों को यह वीडियो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के कॉइल इलाके में उसके घर के पास एक जलाशय से मिले फोन से मिला है.

उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को सौंप दिया था मोबाइल

आतंकी हमले की जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर महीने में की गई एक यात्रा के दौरान उमर ने यह मोबाइल अपने भाई जहूर इलाही को दे दिया था और इस दौरान उमर ने जहूर से कहा था कि अगर उसके बारे में कभी कोई खबर सुनो तो इसे (मोबाइल को) नष्ट कर दे.

जहूर इलाही को जब हिरासत में लिया गया तब उसने इस मोबाइल फोन की जानकारी दी थी. इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने फोन के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने और भारी नुकसान के बावजूद उससे डेटा निकालने में सफलता पाई. हालांकि, किसी भी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इस वीडियो की बरामदगी की पुष्टि नहीं की है और स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता भी नहीं जांची गई है, लेकिन जांच से जुड़े लोगों ने जानकारी दी कि यह वीडियो क्लिप अब इस मामले में जांच का एक हिस्सा है और गिरफ्तार किए गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के सदस्यों से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड किया गया था.

