हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली धमाकाः टूटे हुए मोबाइल से खुले कई राज, आतंकी उमर को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या-क्या बताया, जानें

दिल्ली धमाकाः टूटे हुए मोबाइल से खुले कई राज, आतंकी उमर को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या-क्या बताया, जानें

Delhi Blast: दिल्ली आतंकी हमले की जांच कर रहे अधिकारियों ने लाल किले के बाहर कार धमाका करने वाले आरोपी उमर उन नबी के भाई जहूर इलाही को गिरफ्तार कर उससे जुड़ी सभी जानकारियां हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किला कार धमाका मामले में श्रीनगर में जांच कर रहे अधिकारियों ने आतंकी उमर उन-नबी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. आतंकी उमर उन-नबी उसी डॉक्टर का नाम है, जिसने लाल किले के बाहर विस्फोटकों से भरी हुंडई i20 कार में धमाका किया था. श्रीनगर में जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि उमर उन-नबी व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क में सबसे बड़ा कट्टरपंथी था और आत्मघाती हमलों पर दृढ़ता से विश्वास करता था.

अधिकारियों की ओर से यह आकलन उस वक्त और ज्यादा मजबूत हो गया जब एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से आतंकी उमर का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में उमर आत्मघाती हमलों का बचाव करते हुए उस शहादत बता रहा था. इस वीडियो का सामने आना एक इशारा है कि वह संभवतः कई अन्य लोगों को भी कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा था.

अंग्रेजी में आत्मघाती हमले को लेकर क्या बोला था उमर

क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से अधिकारियों के हाथ जो वीडियो लगा है, वो एक मिनट 20 सेकेंड का है, जिसके इस साल अप्रैल महीने में रिकॉर्ड किया गया बताया गया. उस वीडियो क्लिप में आतंकी उमर उन-नबी एक कमरे में अकेले बैठकर अंग्रेजी में आत्मघाती हमले का विस्तार से बखान कर रहा था. अधिकारियों को यह वीडियो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के कॉइल इलाके में उसके घर के पास एक जलाशय से मिले फोन से मिला है.

उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को सौंप दिया था मोबाइल

आतंकी हमले की जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर महीने में की गई एक यात्रा के दौरान उमर ने यह मोबाइल अपने भाई जहूर इलाही को दे दिया था और इस दौरान उमर ने जहूर से कहा था कि अगर उसके बारे में कभी कोई खबर सुनो तो इसे (मोबाइल को) नष्ट कर दे.

जहूर इलाही को जब हिरासत में लिया गया तब उसने इस मोबाइल फोन की जानकारी दी थी. इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने फोन के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने और भारी नुकसान के बावजूद उससे डेटा निकालने में सफलता पाई. हालांकि, किसी भी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इस वीडियो की बरामदगी की पुष्टि नहीं की है और स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता भी नहीं जांची गई है, लेकिन जांच से जुड़े लोगों ने जानकारी दी कि यह वीडियो क्लिप अब इस मामले में जांच का एक हिस्सा है और गिरफ्तार किए गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के सदस्यों से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड किया गया था.

यह भी पढ़ेंः Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?

Published at : 19 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Red Fort Delhi Blast SRINAGAR TERRORIST Umar Un Nabi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
BJP से शिंदे गुट की नाराजगी पर शरद पवार गुट का बड़ा दावा, 'जल्द ही एकनाथ शिंदे को...'
'BJP को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं', शरद पवार गुट का बड़ा दावा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
BJP से शिंदे गुट की नाराजगी पर शरद पवार गुट का बड़ा दावा, 'जल्द ही एकनाथ शिंदे को...'
'BJP को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं', शरद पवार गुट का बड़ा दावा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget