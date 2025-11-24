दिल्ली-NCR में नवंबर की शुरुआत से ही धुंध और प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ठंड अभी पूरी तरह आई भी नहीं है, लेकिन हवा की गुणवत्ता इतनी तेजी से गिर रही है कि कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई हिस्सों में सुबह का AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी माना जाता है. धुंध की मोटी परत के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, लोगों को आंखों में जलन, सांस फूलने और गले में खराश जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं. रोजाना सुबह टहलने वाले और स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि AQI 300 के ऊपर पहुंचते ही फेफड़ों पर तनाव बढ़ जाता है और 400 के पार होते ही यह बेहद खतरनाक हो जाता है.

इसके बावजूद चौंकाने वाली बात यह है कि आज सुबह देश के 10 सबसे खराब AQI वाले इलाकों की लिस्ट में दिल्ली-NCR का शीर्ष स्थानों में नाम नहीं था. दिल्ली में हवा जहरीली है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में स्थिति और भी भयावह हो चुकी है. सोमवार 24 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे AQI.In के लाइव ट्रैकर में आंकड़े हैरान करने वाले मिले.

भारत के 10 सबसे प्रदूषित स्थान

दिल्ली-NCR का AQI 400–600 के बीच भले ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, लेकिन AQI ट्रैकर में कई अन्य जगहों की स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह दिखी है. 24 नवंबर 2025 की सुबह AQI के लाइव ट्रैकर में यूपी के खैराबाद में सबसे ज्यादा AQI 1033 दर्ज किया गया, जो दिल्ली में उस वक्त दर्ज किए गए AQI से दोगुना है.

AQI का 1000 के पार पहुंचना इस बात का संकेत है कि हवा में जहरीले कणों की मात्रा सामान्य से दस गुना तक अधिक है और ऐसे स्तर पर प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में आना जीवन के लिए भी खतरनाक माना जाता है. दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का सिक्तौर गांव है, जहां AQI 676 दर्ज किया गया. इसके बाद एक के बाद एक यूपी के कई शहर खतरनाक AQI की लिस्ट में दिखे.

देश के 10 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची

नीचे देश के 10 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची (24 नवंबर 2025, सुबह 8 बजे):

खैराबाद (उत्तर प्रदेश) – AQI 1033

सिक्तौर, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) – AQI 676

भीमापार (उत्तर प्रदेश) – AQI 673

दमन (दमन एवं दीव) – AQI 621

ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) – AQI 597

खुर्जा (उत्तर प्रदेश) – AQI 591

मानेसर (हरियाणा) – AQI 585

खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश) – AQI 559

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) – AQI 546

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) – AQI 535

ये आंकड़े सुबह 8 बजे AQI के लाइव ट्रैकर से लिए गए हैं.

