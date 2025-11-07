दिल्ली एयरपोर्ट पर AMSS सिस्टम फेल, 200 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, पैसेंजर परेशान; जानें वजह

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर AMSS सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी के बाद शुक्रवार को उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण 200 से अधिक फ्लाइट्स में देरी हुई. पहले बताया गया कि इसका असर मुंबई एयरपोर्ट पर भी हुआ है, हालांकि बाद में मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि गलती से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी हो गई.

दिल्ली एयरपोर्ट पर AMSS फेल

दिल्ली एयरपोर्ट पर AMSS सिस्टम क्रैश होते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑटोमेटिक मोड छोड़कर मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा. इससे हर उड़ान के डेटा को हाथ से प्रोसेस करना पड़ा. प्लेन की दूरी की गणना भी मैनुअल करनी पड़ी और समन्वय वॉइस कम्युनिकेशन से करना पड़ा, जिसके कारण उड़ानों का संचालन सामान्य से कहीं अधिक धीमा हो गया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक घंटे से ज्यादा की देरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों के प्रस्थान में फिलहाल औसतन 62 मिनट यानी एक घंटे से अधिक की देरी हो रही है. फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के मुताबिक, यह देरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के बाद बढ़ी है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया है कि उनकी टीमें AMSS (ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम) को ठीक करने में लगी हैं, जो ATC डेटा को सपोर्ट करता है. दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 1,500 फ्लाइट्स मूवमेंट होती हैं. सामान्य परिस्थितियों में प्रति घंटे 60-70 उड़ानें टेकऑफ और लैंड करती हैं. ऐसे में ऑटोमेशन फेल होने से उड़ानों के बैकलॉग तेजी से बढ़ गए और देरी कई घंटों तक खिंच गई, जिसका असर पूरे नेटवर्क में देखा गया.



मुंबई एयरपोर्ट ने जारी किया स्पष्टीकरण

मुंबई एयरपोर्ट (MIAL) ने कहा कि पहले जारी की गई एडवाइजरी गलती से जारी हुई थी और यह एक मानवीय त्रुटि थी. एयरपोर्ट ने स्पष्ट किया कि यहां सभी उड़ान संचालन पूरी तरह सामान्य और सुचारू रूप से चल रहे हैं.

क्या है AMSS सिस्टम?

AMSS वह सिस्टम है जो फ्लाइट प्लान, मौसम की जानकारी और अन्य तकनीकी डेटा ATC और एयरलाइनों के बीच भेजता है. इसके फेल होते ही कंट्रोलर्स को सभी डेटा हाथ से दर्ज करना पड़ता है, जिससे संचालन बेहद धीमा हो जाता है और उड़ानों का समय बहुत ज्यादा प्रभावित होता है.

AAI ने जारी की एडवाइजरी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर AMSS की खराबी के कारण फ्लाइट संचालन में देरी हो रही है और कंट्रोलर्स सभी प्लान को मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं. तकनीकी टीमें लगातार सिस्टम बहाल करने पर काम कर रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइनों से संपर्क में रहें और अपडेटेड शेड्यूल चेक करते रहें.

यात्रियों की सुविधा के लिए जारी की गई सलाह

अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से उड़ान संबंधी जानकारी लेते रहें, संभावित देरी के लिए तैयार रहें और एयरपोर्ट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें. दिल्ली और मुंबई दोनों जगह स्थिति की निगरानी की जा रही है ताकि सिस्टम को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके.