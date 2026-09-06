Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली हादसा: विपक्ष पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले- 'लोगों को पब्लिसिटी...'

दिल्ली हादसा: विपक्ष पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले- 'लोगों को पब्लिसिटी...'

साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रिएक्शन देते हुए, इसे राजनीति करार दिया है. साथ ही कहा है कि यह सारी बयानबाजी पब्लिसिटी के लिए की जा रही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ दिल्ली में सत्य निकेतन इलाके में हुए रविवार को हुए बिल्डिंग हादसे पर विपक्ष के पीएम मोदी को लेकर लगाए जा रहे आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह एल्गोरिदम के चक्कर में पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं. हमने विकास किया है, हमें नेतागिरी से ज्यादा मतलब नहीं है.

अबतक हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, वहां कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है. हादसे के बाद से एनडीए सरकार को विपक्ष के नेता लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे है.

लोगों को पब्लिसिटी चाहिए: निशिकांत दुबे

बीजेपी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'देखिए क्या है कि लोगों को पब्लिसिटी चाहिए. राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है. कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियसली लेता नहीं है. कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को कोई सीरियसली लेता नहीं है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 12 साल में विकास करके दिखाया है. विकसित भारत 2047 का सपना उन्होंने दिखाया है.'

दुबे ने आगे कहा, 'जब कामता प्रसाद जी एक गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है, उनकी एक लाइन फेमस है, कि निशाने से ऊपर मारो नहीं तो वार खाली जाएगा, तो ये सभी मोदी जी पर अटैक करते हैं, जिससे उनका कोई न कोई ट्रैक्शन हो जाए, एल्गोरिदम में जो है, मोदी जी को गाली देने वाला कोई आदमी पैदा हो गया, इस तरह से करके, अपनी, केवल वो जो, कमी है, उसको छुपाने की कोशिश है. मोदी जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी ने यहां विकास किया है, जनता का उनपर विश्वास है, और जो भी समस्याएं हैं, चाहे मकान गिरने का हो, आपको पता है, जिस कार्यक्रम में आए, वहां रेखा गुप्ता जी नहीं आईं, वह मौके पर खड़ी हुई हैं. हम काम करके दिखाते हैं, हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
National News Congress BJP Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा - सत्य निकेतन में इमारत का गिरना बेहद दुखद
दिल्ली हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा - सत्य निकेतन में इमारत का गिरना बेहद दुखद
इंडिया
‘विजय-तृशा कृष्णन पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट’, IGI एयरपोर्ट पर उद्यमी गिरफ्तार
‘विजय-तृषा कृष्णन पर आपत्तिजनक पोस्ट’, IGI एयरपोर्ट पर उद्यमी गिरफ्तार
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
इंडिया
आरक्षण पर सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा - 'रिजर्वेशन को बढ़ाकर 75%...'
आरक्षण पर सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा - 'रिजर्वेशन को बढ़ाकर 75%...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget