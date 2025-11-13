हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया32 कारों के साथ दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी प्लानिंग? आतंकियों की साजिश को लेकर चौंकाने वाला दावा

32 कारों के साथ दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी प्लानिंग? आतंकियों की साजिश को लेकर चौंकाने वाला दावा

Delhi Blast: आतंकवादियों की i20 कार समेत कई गाड़ियों के जरिए दिल्ली के कई जगह पर सीरियल ब्लास्ट की योजना थी. इसके लिए 32 कारों का इस्तेमाल होना था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आतंकवादी दिल्ली में लाल किले पास हुए ब्लास्ट से भी बड़ी घटना को अंजाम को देने की प्लानिंग में थे? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से कई अहम खुलासे हो रहे हैं. अब दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी करीबन 32 कारों में विस्फोटक सामाग्री लेने और उसमें बम रखकर पहुंचाने की फिराक में थे. आतंकवादियों की मंशा पूरी दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट करने की थी. 

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली धमाके की जांच में जुटे सूत्रों ने दावा किया है कि मारुति सुजुका ब्रेजा, मारुति स्विफ्ट डिजायर और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट समेत 32 कारों के जरिए पूरी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की योजना थी. हुंडई की i20 समेत सभी गाड़ियों के जरिए 6 दिसंबर को दिल्ली के कई जगह पर सीरियल ब्लास्ट की योजना थी. 

कई बार बेची जा चुकी गाड़ियों का इस्तेमाल

जितनी भी कार बरामद की गई है, उसमें अधिकतर पुरानी हैं. इन्हें कई बार बेचा जा चुका है. इसके पीछे भी वजह यही थी कि पुलिस को कार मालिक तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़े. हालांकि, सभी चारों कार मिल गई हैं. संदिग्ध कार ब्रेजा (HR87 U 9988) हरियाणा के फरीदाबाद के अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च सेंटर के परिसर में मिली थी. यह इलाका आतंकवादी गतिविधियों का सेंटर प्वाइंट बनकर उभरा है. 

इससे पहले बुधवार रात हरियाणा के फरीदाबाद में इकोस्पोर्ट (रजिस्ट्रेशन नंबर-DL10CK0458)लावरिस हालत में मिली थी. यह व्हाइट टेरर गैंग मॉड्यूल का अड्डा माना जा रहा है. इसके अलावा एक युवक जो पिछली सीट पर सोता हुआ मिला है, उसे भी अरेस्ट किया गया है. उसकी पहचान नहीं हो सकी है. सोमवार को ही डिजायर कार को जब्त कर लिया गया था. कार में एक असॉल्ट राइफल और गोलाबारूद मिला है. 

10 नवंबर की सुबह दिल्ली में घुसी थी कार

बता दें, i-20 कार सोमवार सुबह बदरपुर बॉर्डर क्रांसिंग से दिल्ली में घुसी थी. कार कई घंटों तक शहर में घूमती रही. माना जा रहा है कि लाल किला की पार्किंग में इसे उड़ाने की प्लानिंग थी. अधिकारियों का कहना है कि उमर ने विस्फोट की अचानक योजना बनाई थी. सोमवार को भीड़ कम रहती है, इसलिए उसने मेट्रो स्टेशन के पास और लाल किला के एंट्री गेट के ठीक बार विस्फोट को अंजाम दिया. उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया होगा.

पाक स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन कर रहा था ऑपरेट

अधिकारियों का कहना है कि यह आतंकी स्लीपर सेल पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह चला रहा था. अब इस पूरे मामले में NIA जांच कर रही है. इसमें आतंकवादियों के नए तौर तरीकों की व्यापक जांच भी शामिल है. यह व्हाइट कॉलर आतंकी गिरोह का पर्दाफाश उस समय हुआ, जब जम्मू कश्मीर के नौगाम में आदिल अहमद को जैश आतंकवादी ग्रुप की प्रशंसा करते हुए पोस्टर लगाते देखा गया था. इसके कुछ दिनों बाद उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया था. बस इसके बाद आतंकी साजिश का खुलासा होता चला गया. इस सेल के कई आतंकवादी अल-फलाह संस्था में काम करते थे. हालांकि, इस संस्था ने खुद को आतंकी गतिविधियों से अलग करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है- हम एक जिम्मेदार संस्था के रूप में देश के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टी करते हैं.

समय से पहले उमर ने किया विस्फोट

10 नवंबर को लाल किले में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे. इसमें हाई इंटेन्सिटी का विस्फोटक प्रदार्थ अमोनियम नाइट्रेट रखा था. फिलहाल. प्रारंभिक जांच में यही बात सामने आई है कि उमर मोहम्मद ने समय से पहले ही विस्फोट कर दिया था. DNA की जांच में पता चला है कि उमर की विस्फोट में मौत हो चुकी है. 

Published at : 13 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Faridabad Red Fort Attack NIA  DELHI POLICE TERRORIST ATTACK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News
Bihar Elections 2025: 'जाति समीकरण' किसका बनेगा किंगमेकर? | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav | Chitra
Red Fort Blast: आतंकी हमला.. सवालों में अल फलाह! | Khabar Gawah Hai | Shaheen Sayeed | Faridabad
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget