दिल्ली एयरपोर्ट ने एटीसी और एएमएसएस सिस्टम में तकनीकी दिक्कत के बाद यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट ने अनपी एडवाइजरी में कहा, "एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहायक ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी किसी भी असुविधा को कम करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें."

Delhi Airport issues advisory, "The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), that supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal, and all concerned…

