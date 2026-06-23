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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Airport Drug Bust: बैंकॉक से लौटे यात्री के बैग से निकली 4.83 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड, कस्टम्स के छापे में बड़ा खुलासा

Delhi Airport Drug Bust: बैंकॉक से लौटे यात्री के बैग से निकली 4.83 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड, कस्टम्स के छापे में बड़ा खुलासा

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के बैग से 13.84 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. जब्त ड्रग्स की कीमत 4.83 करोड़ रुपये आंकी गई, आरोपी गिरफ्तार.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है. यात्री के सामान की तलाशी के दौरान उसके बैग से 13.84 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4.83 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, भारतीय यात्री 21 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2335 से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था. एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसके सामान की विस्तृत जांच की गई.

यह भी पढ़ें : 'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति

बैगेज की जांच में मिला करोड़ों रुपये का मादक पदार्थ

तलाशी के दौरान अधिकारियों ने यात्री के बैग से 13.84 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की. यह एक उच्च गुणवत्ता वाला मादक पदार्थ माना जाता है, जिसकी तस्करी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर की जाती है. अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई खेप की अनुमानित कीमत लगभग 4.83 करोड़ रुपये है.

लगातार पकड़ में ड्रग्स

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी पिछले कुछ महीनों में बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से हाइड्रोपोनिक वीड की कई बड़ी खेप बरामद की गई हैं. मई 2026 में कस्टम्स अधिकारियों ने अलग-अलग मामलों में 24 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध मारिजुआना जब्त किया था, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई थी.

आरोपी गिरफ्तार

कस्टम्स अधिकारियों ने बरामद मादक पदार्थों को जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल फोन, यात्रा विवरण तथा संपर्कों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि नशीले पदार्थों की यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Bangkok Delhi Airport Hydroponic Weed NDPS Act
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