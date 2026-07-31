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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजन कैमरे के सामने आए, बेटी बोली- 'मेरे पापा को...'

CJP मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजन कैमरे के सामने आए, बेटी बोली- 'मेरे पापा को...'

CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था. इसी को लेकर शुक्रवार को घायल पुलिसवालों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 31 Jul 2026 11:16 AM (IST)
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CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था. पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज करने के अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे थे. इन सबके बीच प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत में दिल्ली पुलिस के कई जवान और अधिकारी भी घायल हुए थे. इसी को लेकर शुक्रवार (31 जुलाई) को घायल पुलिसवालों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

दिल्ली पुलिस के घायल पुलिसकर्मियों के परिवारवालों ने कहा कि हम अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं. जो पुलिस कर्मी में इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं उनसे बात करके हमने वीडियो बनाया है उसको दिखाया. बयान में कहा गया कि एक यूनिफार्म के पीछे सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं होता उसके पीछे उसकी मां, बच्चे होते है जो वेट करते हैं कि वो रात में सकुशल घर आ जाएं.

सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में घायल हुए एक ASI की पत्नी सीमा ने कहा कि प्रदर्शन में उपद्रवी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि पुलिसवालों का भी परिवार होता है. घायल ASI की बेटी ने कहा कि मेरे पापा को क्रिमिनल बताया गया. उनकी पत्नी ने बताया कि पुलिसवालों को पत्थरों से मारा गया.

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
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