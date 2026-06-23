'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति

तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद टीवीके प्रमुख थलापति विजय ने विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने आलोचकों और पार्टी पर सवाल उठाने वालों पर जमकर हमला बोला. तमिलनाडु सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की.

क्या बोले टीवीके प्रमुख?

विजय ने अपने भाषण में कहा, 'तमिलनाडु के लोगों का प्यार पाने के लिए हम लोगों ने जितनी मेहनत और संघर्ष किया है, वह केवल हमारी पार्टी के लोग ही जानते हैं, लेकिन इसको मानने के बजाय कुछ लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं. वह हमारी आलोचना करते हुए कहेंगे, 'वह तो बस एक एक्टर है और पार्टी तो बस अभिनेताओं की पार्टी है'. उन्होंने आगे कहा कि उनका इरादा गुमनामी में खो जाने का नहीं है, उनकी पार्टी ने 'षड्यंत्रों और बाधाओं' पर जीत हासिल की है.

हमें कई साजिशों का सामना करना पड़ा - थलापति विजय

टीवीके प्रमुख ने आगे कहा, हमें ऐसे लोगों की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें 35 फीसदी वोट मिले हैं. कई लोग कहते हैं हमने आसानी से सत्ता मिल गई, लेकिन हमें कई साजिशों और पाबंदियों का सामना करना पड़ा है. हम उन चुनौतियों से निपटते हुए यहां तक आए हैं. आगे भी अभी बहुत लंबा सफर तय करना है.'

'मैं उस हादसे को शब्दों में नहीं बयां कर सकता'

अपनी चुनावी रैली में मची भगदड़ को लेकर विजय ने कहा, मैं उस हादसे को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई. उस हादसे का दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा लेकिन फिर भी वे सारा दोष हम पर मढ़ रहे हैं, शर्मनाक, क्या राजनीति इतनी क्रूर हो चुकी है.'

तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी के कोई खास प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया. टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस से लेकर अन्य छोटे दलों के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब रही. विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान रखते है. उन्होंने 'खुशी', 'थिरुमलाई', 'घिल्ली', 'पोक्किरी' और 'सरकार' जैसी कई शानदार फिल्में दी.

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टीवीके ने 108 सीटें जीतकर बनाई सरकार

साल 2024 में विजय ने 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) पार्टी बनाई, जिसने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा की 234 में से 108 सीटों पर जीत हासिल की. बहुमत के आंकड़े से कम सीटें आने पर टीवीके ने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया. इसके बाद जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी.

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