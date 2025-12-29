हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती...', त्रिपुरा के छात्र की मौत पर फायर हुए राहुल गांधी, BJP नेतृत्व को घेरा

'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती...', त्रिपुरा के छात्र की मौत पर फायर हुए राहुल गांधी, BJP नेतृत्व को घेरा

देहरादून में त्रिपुरा के दो भाइयों पर हुए नस्लीय हमले जिसमें एक की मौत हो गई. इसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देहरादून में त्रिपुरा के दो भाइयों पर हुए नस्लीय हमले जिसमें एक की मौत हो गई, इस घटना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हेट क्राइम बताया है. उन्होंने सोमवार (29 दिसंबर) को कहा कि ये उस लंबे समय से चले आ रहे माहौल का परिणाम है, जिसमें बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व की ओर से इस तरह की हिंसा को सामान्य बना दिया गया है.

पश्चिम त्रिपुरा निवासी 24 वर्षीय एमबीए छात्र अंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर 6 लोगों ने हमला बोल दिया था और 26 दिसंबर को गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है.

राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा
इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देहरादून में अंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है. नफरत रातों रात पैदा नहीं होती. सालों से इसे रोजाना विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच जहरीली सामग्री और गैर-जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है. सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व ने इसे सामान्य बना दिया गया है. 

उन्होंने आगे कहा कि भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और दुर्व्यवहार पर नहीं. हमारा देश प्रेम और विविधता का देश है. हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले. हमें आत्मचिंतन करना होगा और यह समझना होगा कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर को अंजेल चकमा और उसका भाई माइकल देहरादून में शराब की दुकान के पास एक कैंटीन में शराब पी रहे थे, तभी आरोपी सूरज ख्वास (22), अविनाश नेगी (25) और सुमित (25) सहित एक अन्य समूह भी मौके पर मौजूद था. इस ग्रुप ने अंजेल और उसके भाई को नस्लीय गालियां देनी शुरू कर दीं. जब भाइयों ने आपत्ति जताई तो वो मारपीट करने लगे और चाकू व धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. अपने भाई को बचाने की कोशिश में माइकल भी घायल हो गया.

मृतक के पिता ने क्या बताया
अंजेल के पिता बीएसएफ जवान हैं. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उनके बेटे को बार-बार चीनी और चीनी मोनो कहकर पुकारा. दुखी पिता ने बताया कि अंजेल ने उन्हें बताया कि वह भारतीय है, चीनी नहीं. इसके बावजूद हमलावरों ने कथित तौर पर उस पर चाकू व धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें

सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'

Published at : 29 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Dehradun Rahul Gandhi CONGRESS Tripura Brothers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Pune Nagar Nigam Election में Congress और Shivsena के बीच हुआ गठबंधन । Breaking News
BMC चुनाव से पहले Sharad Pawar को बड़ा झटका, BJP में शामिल होंगी Rakhi Jadhav | Maharashtra
Unnao Case: Supreme Court में Sengar की जमानत रद्द होने के बाद आया पीड़िता के मां का पहला बयान|
Unnao Case: 'सीधा फांसी...', Kuldeep Sengar की जमानत रद्द पर बोला पीड़ित परिवार | Breaking
Unnao Case: पीड़िता के वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट में CBI ने क्या दलीलें दी? | Kuldeep Sengar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
तान्या मित्तल की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी लिवर ने सोशल मीडिया से ब्रेक किया था अनाउंस? कॉमेडियन ने अब दिया रिएक्शन
तान्या की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी ने सोशल मीडिया से लिया था ब्रेक? अब दिया रिएक्शन
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
महाराष्ट्र
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget