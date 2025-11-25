Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देशभर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. जैसे-जैसे नवंबर का महीना बीत रहा है, वैसे-वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है. एक ओर जहां दिन में मौसम साफ और शुष्क रहता है तो वहीं दूसरी ओर शाम ढलने के साथ-साथ तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है.

आईएमडी के मुताबिक मलेशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास मौजूद निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल वहीं पर बना हुआ है और इसके साथ जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक एक्टिव है. अनुमान है कि ये सिस्टम पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है.

अगले 5 दिनों में भारी बारिश

इस साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों में भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर तक भारी बारिश के साथ 28, 29 और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. केरल और माहे में 26 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है. आंध्र प्रदेश और यनम में 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में जहरीली हवा से राहत नहीं

दिल्ली में हवा की दिशा में बदलाव के कारण मौसम बदल गया है. राजधानी में सोमवार को न्यूनतम पारा एक बार फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जबकि दिनभर की खिली हुई धूप के बावजूद दिल्ली का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा. सर्द मौसम और हवा की गति कम होने से रात के समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. अगले एक सप्ताह तक जहरीली हवा से राहत के आसार नहीं हैं.

यूपी में बढ़ रही ठंड

उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है और अब धीरे-धीरे रात के समय ठंड बढ़ती जा रही है. आने वाले दिनों में ठंडक में इजाफा हो सकता है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से जारी तापमान में गिरावट का सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा. 25 नवंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है. इसी तरह 26, 27 और 28 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही सुबह के समय कोहरा छा सकता है.

प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान गिरने लगा है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है. बाराबंकी, कानपुर नगर, इटावा और मेरठ में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि मुजफ्फरनगर में 9.8 डिग्री सेल्सियस और बरेली में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है.



बिहार में लुढ़का पारा

बिहार में दिन में मौसम साफ और शुष्क रहता है तो वहीं दूसरी ओर शाम ढलने के साथ-साथ तापमान में गिरावट देखी जा रही है. राज्य के कई हिस्सों में कोहरा देखने को भी मिल रहा है. पिछले 24 घंटों में गोपालगंज, बेगूसराय समेत 10 शहरों में घना कोहरा देखने को मिला. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है.

