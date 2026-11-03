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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र के तट से टकराया साइक्लोन मुरासु, दो घंटे तक चलेगा लैंडफॉल, भारी बारिश, चल रहीं तूफानी हवाएं

आंध्र के तट से टकराया साइक्लोन मुरासु, दो घंटे तक चलेगा लैंडफॉल, भारी बारिश, चल रहीं तूफानी हवाएं

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 06:33 AM (IST)
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आईएमडी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के तट पर मुरासु चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है. चक्रवात के आगे वाले हिस्से में, 'वॉल क्लाउड' का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया है और 'आई' (चक्रवात का केंद्र) तट में प्रवेश कर रही है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 03 Nov 2026 06:33 AM (IST)
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