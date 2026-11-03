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आंध्र के तट से टकराया साइक्लोन मुरासु, दो घंटे तक चलेगा लैंडफॉल, भारी बारिश, चल रहीं तूफानी हवाएं
आईएमडी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के तट पर मुरासु चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है. चक्रवात के आगे वाले हिस्से में, 'वॉल क्लाउड' का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया है और 'आई' (चक्रवात का केंद्र) तट में प्रवेश कर रही है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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