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विशाखापट्टनम: तेल रिफाइनरी में विस्फोट, उठी लपटें, घने धुएं की गिरफ्त में पूरा इलाका
आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम | 2-11-2026
विशाखापत्तनम की HPCL रिफाइनरी में लगी आग!!
आग की ऊंची लपटें उठने से मचा हड़कंप!!
विशाखापत्तनम:
विशाखापत्तनम स्थित HPCL रिफाइनरी में आग लगने की सूचना मिली है। रिफाइनरी में आग की ऊंची लपटें उठने के दृश्य सामने आए हैं।
आग लगने के कारणों, घटना की गंभीरता और किसी के घायल होने या न होने के संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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