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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविशाखापट्टनम: तेल रिफाइनरी में विस्फोट, उठी लपटें, घने धुएं की गिरफ्त में पूरा इलाका

विशाखापट्टनम: तेल रिफाइनरी में विस्फोट, उठी लपटें, घने धुएं की गिरफ्त में पूरा इलाका

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 10:58 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम | 2-11-2026

विशाखापत्तनम की HPCL रिफाइनरी में लगी आग!!

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आग की ऊंची लपटें उठने से मचा हड़कंप!!

विशाखापत्तनम:

विशाखापत्तनम स्थित HPCL रिफाइनरी में आग लगने की सूचना मिली है। रिफाइनरी में आग की ऊंची लपटें उठने के दृश्य सामने आए हैं।

आग लगने के कारणों, घटना की गंभीरता और किसी के घायल होने या न होने के संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 02 Nov 2026 10:58 PM (IST)
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