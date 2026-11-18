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कुलगाम में बड़ी कार्रवाई: सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुलगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों को घेर लिया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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