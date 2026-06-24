कर्नाटक में मंत्री पद की लॉबी करने पर विधायकों-साधु संतो को चेतावनी, कांग्रेस आलाकमान का फरमान

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस आलाकमान ने एमएलए, धर्मगुरुओ, और समुदाय के नेताओं को कड़ी चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा है कि डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्र पद के लिए लॉबिंग न करें. धैर्य रखें.

उन्होंने कहा कि यह निर्देश, अलग-अलग जगहों से बढ़ती मांगों के बाद लिया है. साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में कई समुदाय के प्रतिनिधियों, धार्मिक मठों और समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से अपने-अपने विधायकों के लिए कैबिनेट में जगह की मांग की है. साथ ही एक डेलीगेशन ने बेंगलुरु और दिल्ली में सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की है.

क्या है पार्टी के लोगों को आलाकमान का फरमान

पार्टी के सूत्रों ने जानकारी दी कि आलाकमान ने विधायकों और उनके समर्थकों से कहा है कि वे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, मठों या सामुदायिक समूहों के जरिए दबाव न बनाएं. उनसे अनुशासन बनाए रखने को कहा गया है. ऐसे अभियानों से पार्टी की छवि खराब हो सकती है और अनावश्यक गुटबाजी पैदा हो सकती है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल का फैसला पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवकुमार सही वक्त पर लेंगे. यह चेतावनी बल्लारी समेत कई जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दी गई है. काम्पली के विधायक जेएश गणेश के सपोर्टर्स ने हाल ही में मंत्री पद की मांग के लिए मार्च निकाला था. साथ ही शिवमोगा, बेलगावी और अन्य इलाकों से भी इस तरह की मांगे आई है.

AICC के वरिष्ठ पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी?

AICC के सीनियर पदाधिकारी ने कहा है कि पार्टी सभी विधायकों की आकांक्षाओं से वाकिफ है. लेकिन फैसले क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन के आधार पर लिए जाएंगे, न कि दबाव बनाने वाले तरीकों से. 3 जून को डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट के गठन के बाद, पार्टी नेतृत्व अभी उम्मीदों को संभालने में लगा है क्योंकि वह कैबिनेट नियुक्तियों के संभावित दूसरे चरण की तैयारी कर रही हैं.

कई नेताओं ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के दूसरे दौर में शामिल होने की उम्मीद जताई है. इनमें कांग्रेस विधायक सलीम अहमद और अब्बय्या प्रसाद शामिल हैं. वर्तमान में कर्नाटक कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 14 लोग हैं. कैबिनेट विस्तार की योजना जुलाई बताई जा रही है. फिलहाल किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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